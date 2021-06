Pedro Hallal fala sobre CPI no SALVE

Você já teve a curiosidade de saber como os depoentes são convocados para a CPI da COVID-19? O epidemiologista Pedro Hallal contou o fato curioso nesta quarta-feira, dia 24/05, no SALVE, canal do Porta dos Fundos na Twitch. Durante cerca de uma hora e meia de conversa com o apresentador Antonio Tabet e o também convidado Gabriel Totoro, Hallal respondeu perguntas da dupla e de espectadores sobre a convocação para a CPI e dúvidas sobre a transmissão e proteção contra o novo coronavírus. Os senadores ouvem o cientista hoje, dia 24/0, a partir das 9h.

Confira a transmissão:

Pedro Hallal é epidemiologista e pesquisador da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Ele comentou que um senador da CPI solicitou a ele informações sobre o estudo que coordenou sobre o coronavírus: “Então, fiquei sabendo que havia um requerimento para eu participar, que logo foi aprovado. Chegou um Whatsapp oficial, de um número de Brasília, com um documento anexado. Era o requerimento assinado por Omar Aziz”, comentou.

O cientista também criticou o uso de medicamentos sem eficácia comprovada: “O problema nunca foi o remédio, mas a sensação de segurança que ele passa. Quando o presidente da república fala que pegou a doença e mostra a caixinha do medicamento para a população, ele dá a ideia de que se as pessoas pegarem o coronavírus, vão melhorar. Isso matou muita gente no Brasil”. Ele reforçou o uso de máscara sempre que possível e a vacinação em massa: “Todas as vacinas que temos atualmente servem para diminuir os casos de hospitalização e morte. Não tem essa de escolher: primeira que estiver disponível, vai lá e tome”, pontua.

Hallal ainda comentou sobre algo pouco discutido: as sequelas a longo prazo do coronavírus e o impacto da pandemia na saúde mental. Segundo o epidemiologista, as pessoas estão com dificuldade de retomar a vida. “Já me relataram que a sensação é parecida de quando estávamos aprendendo a andar de bicicleta quando criança e ficávamos com medo de tirar a rodinha”, exemplifica. “São crianças que ficaram dois anos sem ir ao colégio. A pandemia é o maior evento da nossa geração”.

