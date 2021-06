Unicamp discute futuro da RMC em seminário

A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), por meio do NEPO (Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó”), promoverá na próxima terça-feira, dia 29 de junho, a partir das 10h, o seminário online “Perspectivas para a RMC” visando a apresentação do PDUI (Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado) da Região Metropolitana de Campinas. O evento, que é aberto a toda população, terá transmissão ao vivo pelo Youtube (www.nepo.unicampbr/aovivo) e as inscrições podem ser feitas através do endereço www.nepo.unicamp.br/pdui/incricoes.

O seminário, que tem apoio da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), será dividido em três etapas. A primeira delas, com o uso da palavra pelas autoridades. Participarão o reitor da Unicamp, professor José Meirelles; o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi; o prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC, Gustavo Reis; o diretor-executivo da Agemcamp, Benjamim Bill Vieira de Souza; a coordenadora do NEPO, Maísa Faleiros da Cunha; e o promotor de Justiça, Rodrigo Sanches Garcia, do GAEMA (Grupo de Atuação Regionalizada de Defesa do Meio Ambiente).

A segunda parte do seminário contará com a palestra dra. Heloísa Soares de Moura Costa, professora titular do Departamento de Geografia da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e coordenadora territorial do Planejamento Metropolitano de Belo Horizonte, convidada especial. Já na terceira e última parte do evento, será feita a apresentação do PDUI, que ficará sob responsabilidade do geógrafo Eugênio Senese Neto; da economista Fernanda de Cássia Costa; e da arquiteta e urbanista Maria Ligia Soares de Oliveira Wertheimer. Os três são ex-integrantes da equipe técnica da extinta Emplasa (Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano). A coordenação do evento será feita pelo professor doutor José Marcos da Cunha (IFCH/NEPO/Unicamp).

PDUI. O Estatuto da Metrópole determina que todas as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas desenvolvam, até 31 de dezembro deste ano, seus Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado. Além dos conteúdos mínimos definidos em lei, após a sua aprovação, os municípios que integram essas regiões metropolitana deverão compatibilizar seus Planos Diretores Municipais às novas regras.

O PDUI, como instrumento legal de Planejamento, estabelece diretrizes, projetos e ações para orientar o desenvolvimento urbano e regional, buscando reduzir as desigualdades e melhorar as condições de vida da população metropolitana. Também fixa as bases de atuação conjunta entre estado e municípios. Importante ressaltar que o PDUI deverá levar em conta o papel da RMC e do seu polo, o município de Campinas, na Macrometrópole Paulista, bem como sua importância socioeconômica no contexto nacional.