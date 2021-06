Cervejaria traz cerveja especial para festas juninas

Junho é tradicionalmente o mês de saborear comidinhas típicas das festas juninas. Mesmo que a pandemia não permita aglomerações e siga a recomendação de ficar dentro de casa, não significa que o preparo de receitas para os mais chegados esteja proibido. Para deixar seu arraiá ainda mais completo, a Cervejaria Nacional, com unidades no bairro de Pinheiros e no Tatuapé, apresenta uma cerveja dedicada ao clima junino, a Sa’si Pé de Moleque. O rótulo está disponível na carta do bar e delivery.

Versão junina, a Sa’si Pé de Moleque é a tradicional Stout da Nacional e leva adição de amendoim torrado, com 5,2 de álcool e 40 de IBU. Com aroma e paladar de maltes tostados que remetem a café e chocolate amargo, além da leve doçura dos maltes que unida ao amendoim, seu aroma remete à essa iguaria tão conhecida das festas juninas. No balcão, a sazonal junina sai por R$ 20 – 330 ml ou R$ 30 – 570 ml. Já no delivery, R$ 32 o pet growler de 1L no aplicativo da casa (disponível no Google Play) e R$ 36 no iFood, Rappi ou UberEats.

Sobre a Cervejaria Nacional

Nascida como micro-cervejaria em 2006 e instalada desde 2011 em Pinheiros, a Cervejaria Nacional é a primeira fábrica-bar de São Paulo. Suas cervejas, servidas como chope e criadas pelo sócio e mestre-cervejeiro Luis Fabiani, são produzidas ali mesmo por Guilherme Macedo, em plena Avenida Pedroso de Moraes, quase esquina com a Teodoro Sampaio. Os cinco rótulos da casa levam o nome de lendas brasileiras, como a Sa´si Stout e a Kurupira Ale. Além da campeã de vendas, a Mula IPA, que já se tornou referência no meio cervejeiro e atrai uma legião de apreciadores.

Em um espaço de três andares, a Nacional reúne fábrica, bar e restaurante. No térreo, está localizada uma fábrica toda envidraçada, onde toda a cerveja é produzida e na qual estão dispostas as enormes panelas de cozimento e os tanques de fermentação. No primeiro andar, o bar com torres de cerveja, revela uma vista privilegiada para a produção. E o andar superior dá espaço a um salão, de clima mais reservado e intimista, para aqueles que preferem ficar longe da badalação. O cardápio sugere harmonizações entre os chopes artesanais com carnes e pratos, acompanhados de molhos especiais, alguns à base das cervejas da casa.