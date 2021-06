Realme 8 pro chega ao Brasil

A realme, marca de smartphones que mais cresce no mundo, traz para o Brasil o aguardado modelo realme 8 Pro , a mais bem sucedida linha entre os celulares “Pro” da marca, com mais de 33 milhões de unidades vendidas em três anos e seis gerações. O realme 8 Pro traz câmera avançada com sensor de 108 MP e modos de fotografia únicos. A pré-venda do realme 8 pro será de 23 a 28 de junho, com o preço promocional de R$2.099,00, nos sites da Americanas , Submarino e Shoptime. Depois desse período, o preço sugerido é de R$2.599,00.

Sensor de 108 MP de 1 / 1,52 polegadas, fotos mais nítidas e melhor qualidade de imagem noturna

O novo sensor da Samsung de 108MP de 1 / 1,52 polegadas vem com a resolução máxima de 12000×9000, o que proporciona uma qualidade de fotografia ultra precisa. O sensor HM2 oferece suporte à tecnologia de combinação de pixel 9 em 1, que permite que nove pixels de 0.7μm sejam combinados em um pixel de 2.1μm, o que melhora a qualidade da imagem principalmente em situações de baixa exposição à luz.

Tecnologia Ultra In-sensor Zoom, equivalente a 3x a capacidade do zoom óptico

O realme 8 pro traz uma nova tecnologia de Zoom, o In-Sensor Zoom. Ele consegue recortar um pedaço da imagem inicial de 108MP, gerando uma nova imagem ainda com muita qualidade. Esta tecnologia também possui um algoritmo que aproveita a melhor informação de 8 imagens geradas instantaneamente a cada clique, gerando uma nova imagem de 12 MP com uma nitidez incrível.

Primeiro vídeo time-lapse do céu estrelado e vídeo time-lapse com efeito tilt-shift (miniatura)

Exclusivo algoritmo de vídeo time-lapse do céu estrelado. A câmera pode levar 480 segundos para tirar 30 fotos e então gerar um vídeo de um segundo, que pode mostrar a constante mudança do universo a uma velocidade 480 vezes mais rápida.

O modo Tilt-shift pode transformar o mundo real em um mundo em miniatura usando um tipo de ilusão de ótica. Quando olhamos para um objeto que está muito perto de nós, o primeiro plano e o fundo geralmente estão fora de foco. Se adicionarmos um efeito de desfoque adequado a essa imagem, nosso cérebro pensa que estamos olhando para uma paisagem em miniatura muito perto de nós.

Normalmente, esse efeito embaçado é obtido com uma lente tilt-shift cara, que torna uma parte da foto clara e outra embaçada. Com nosso novo algoritmo de fotografia tilt-shift, o realme 8 Pro agora pode transformar o mundo real em um mundo mágico em miniatura.

O modo Tilt-shift também permite ajustar manualmente a forma, o ângulo, a posição e o tamanho do efeito de desfoque. Você pode selecionar e personalizar facilmente os efeitos desfocados de acordo com a cena. O realme 8 Pro é o primeiro smartphone que tem esse modo de vídeo time-lapse em tilt-shift.

Carregador SupeDart de 65W, bateria de 4500mAh

O realme 8 Pro é equipado com bateria de 4500mAh e acompanha um carregador superdimensionado de 65W. Isso significa que, na prática, você pode carregar qualquer aparelho compatível com carregamento de até 65w na velocidade máxima e pode carregar a bateria de 4500mAh do realme 8 pro de 0 a 100% em apenas 47 minutos.

Utilizando a tecnologia charge pump de alta tensão, este carregador SuperDart atinge 97% de eficiência energética e é equipado com proteção de carga de 5 dimensões. Com o Modo de Super Economia de Energia habilitado, 5% da bateria pode durar 32 horas em standby ou 98 minutos em uma chamada de telefone.

Novo design com AG-Crystal, com espessura fina e peso leve de apenas 165g

A parte traseira do realme 8 Pro traz a textura do cristal mineral natural, com um acabamento fosco único, nas opções de cores Infinite Blue e Infinite Black. O realme 8 Pro pesa apenas 176g e tem a espessura de 8,1 mm, o que o torna confortável para segurar na mão.

realme UI 2.0 com o novo modo de jogos “não perturbe” e melhor política de proteção à privacidade

O realme 8 Pro vem com a interface realme UI 2.0 direto da caixa, que permite a customização da cor do tema na barra de notificações, botão de atalho, configuração dos ícones da interface e três opções de modo escuro. O novo “game space” pode travar o brilho de tela e definir uma rede dupla de canais para garantir a estabilidade da rede, além de também bloquear alarmes, notificações e chamadas recebidas. O novo “Espaço Privado” permite que os usuários escondam os seus aplicativos e arquivos privados com uma senha de segurança. A barreira de segurança fornece um escudo para pagamentos e aplicativo para monitoramento das permissões. A interface realme UI 2.0 também otimizou a utilização dos recursos de sistema em 45%, de acordo com o realme lab, e o tempo para abrir um app foi reduzido em 22.63%.

O realme 8 Pro tem um display de 6.4 polegadas Full HD Super Amoled. Sua taxa de amostragem por toque chega a 180Hz para melhor resposta durante os jogos. O brilho da tela pode chegar a 1000nits sob a luz do sol e também oferece escurecimento por corrente contínua, que diminui a cintilação da tela. Ele vem equipado com o processador Qualcomm Snapdragon 720G, um poderoso octa-core de 8 nm com design de baixo consumo. O aparelho também tem certificação Hi-Res para alta qualidade de áudio e oferece recurso Dual SIM Dual Standby e memória expansível de até 256 GB

Sobre a realme

A realme é a marca de smartphones que mais cresce no mundo e tem como missão trazer para o mercado produtos AIoT que definem tendências. Fundada na Ásia em 2018, a marca desembarcou no Brasil em janeiro de 2021, com o lema “dare to leap”, com a oferta do que há de mais inovador nos segmentos de tecnologia e design. Com uma base de mais de 70 milhões de usuários globais, a realme está presente em 61 mercados ao redor do mundo, incluindo China, Sudeste Asiático, Sul da Ásia, Europa, Rússia, Austrália, Oriente Médio, África.