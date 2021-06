Vitrines do Tivoli com tendências do Inverno 2021

O inverno chegou com os dias mais frios do ano e as lojas do Tivoli Shopping já estão com suas vitrines repletas das tendências para o Inverno 2021. Basta andar pelos corredores do shopping para encontrar muitas opções de moletons, casacos, jaquetas, suéteres, cardigans, jeans, malhas, calças, botas, sapatos, tênis, gorros, luvas, cachecóis, cobertores, edredons, mantas e vários outros itens tão importantes para curtir esta temporada.

De acordo com especialistas em Moda, o Inverno este ano segue trazendo como principal tendência a busca pelo conforto, que tanto valorizamos desde 2020. Afinal, a moda sempre acompanha e se adapta aos acontecimentos do mundo, e no período que estamos vivendo não seria diferente. Como continuamos em casa na maior parte do tempo, é imprescindível vestir aquilo que é mais confortável.

Por isso, as peças do estilo comfy e as chamadas oversized, que são mais folgadas, estão super em alta e prometem dominar a temporada, deixando os looks invernais com uma pegada de despojamento e casualidade, mas sem perder o estilo.

Ainda segundo especialistas em Moda, as cores que mais vão bombar nesta temporada são cinza, laranja e verde, em diferentes tonalidades, além dos tradicionais bege, marrom e preto, que são clássicos para o período mais frio do ano. No quesito estampa, o xadrez – em suas diversas padronagens – é o hit do momento.

“As temperaturas estão abaixando e aqui no Tivoli Shopping, o público já encontra as tendências e também os clássicos da moda de inverno. Temos um mix bem variado de lojas, que oferecem opções para agradar a todos os estilos. Aqui, o consumidor também encontra as melhores opções em calçados, acessórios e produtos de beleza e bem-estar, além de artigos para deixar a casa preparada para os dias mais frios”, comenta o gerente geral do Tivoli Shopping, Gustavo Salvagnini.

