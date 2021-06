Futebol amador de Nova Odessa estuda retomada

O secretário municipal de Esportes, Cultura e Turismo de Nova Odessa, o ex-jogador de futebol e profissional de Educação Física Thiago Gentil, e seu secretário-adjunto, o experiente árbitro profissional José Henrique de Carvalho, realizaram no último dia 10 de junho, no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, sede da pasta, uma reunião com dirigentes de clubes amadores de futebol da 1ª divisão da cidade.

O encontrou serviu para que a equipe ouvisse as demandas das agremiações e debatesse os detalhes do Campeonato Municipal 2021 em todas as suas divisões. Também foram discutidos os projetos de inclusão social de jovens desenvolvidos pelas agremiações, bem como a situação atual e o futuro da própria Liga, responsável pela organização da competição.

“A pauta foi a renovação do nosso Campeonato Municipal, a discussão de um novo regulamento mais atual e a modernização da própria Liga. É muito importante estarmos em contato com o conjunto das equipes da cidade, discutindo sempre o que é melhor para os clubes e como melhorar nossa competição. Juntos, queremos fazer o melhor campeonato que Nova Odessa já teve”, comentou Gentil. “Eles (os clubes amadores) são rivais apenas em campo, fora dele temos que nos unir pelo melhor para a modalidade.”

“Todos os dirigentes foram chamados. Foi uma primeira conversa com os clubes sobre tratativas e melhorias para o Campeonato Municipal. A Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo ouviu os clubes sobre alguns pontos importantes para que o próximo campeonato seja inovador, moderno e que possa atender muito bem a modalidade de maior demanda na cidade. Discutimos também sobre a importância em aguardar o melhor momento de retornar, em respeito a situação atual que vivemos quanto à Covid-19”, explicou Zé Henrique.

Logo que assumiu, a nova equipe gestora do Esporte da cidade fez a vistoria de todos os campos de futebol e ginásios da cidade, a fim de levantar as condições da infraestrutura destes espaços para a futura retomada das atividades esportivas presenciais, jogos e competições. Foram visitados pela nova equipe da pasta um total de cinco ginásios e dez campos de futebol espalhados por todas as regiões da cidade, entre outros espaços públicos – como dezenas de praças, academias ao ar livre e campos de areia.

Mais recentemente, Gentil e Carvalho participaram, ao lado do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, de uma reunião com o secretário de Esportes do Estado de São Paulo, Aildo Rodrigues Ferreira, e dirigentes de clubes amadores da cidade, sobre possíveis parcerias em projetos sociais através do Esporte voltados a jovens de Nova Odessa.

Conheça

Thiago Gentil foi jogador de futebol revelado pelo Palmeiras no fim da década de 1990. Campeão da Libertadores da América de 1999 pelo alviverde paulistano, Gentil atuou por diversos clubes no Brasil e no exterior. Ele encerrou a carreira em 2013 jogando pelo Guarani, de Campinas. Fora das quatro linhas, Gentil fez faculdade de Educação Física e cursos de Gestão Esportiva e de Futebol. Atualmente ele conta com uma empresa, a TSA Consultoria Esportiva, onde organiza eventos, jogos festivos com ex-jogadores e encaminhamento de jovens promessas do futebol nacional para clubes de São Paulo e Rio de Janeiro.

José Henrique de Carvalho foi árbitro do quadro da Federação Paulista de Futebol, da CBF e aspirante à FIFA de 1999 até 2013. Atuou em partidas históricas do Campeonato Paulista, incluindo a final do Paulistão de 2007, sendo considerado melhor árbitro do Estado em 2006 e 2007. Foi também vice-presidente e presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol. É formado em Análise de Sistemas pela Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba) e possui vários cursos de Gestão Esportiva e de Pessoas, voltados para a área esportiva. Carvalho é instrutor técnico e analista de alto desempenho da arbitragem, observador técnico do VAR (árbitro de vídeo) e atua na área da Educação há 20 anos.