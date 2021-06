Procura por cirurgia plástica aumenta 40% no inverno

Com a chegada do inverno o número de procedimentos estéticos e de cirurgias plásticas aumenta até 40%. As temperaturas mais baixas e a menor incidência de radiação ultravioleta favorecem o período pós-operatório e muitos pacientes escolhem este período do ano para fazer as intervenções.

“O inverno contribui bastante com o pós-operatório. Durante o frio é mais fácil utilizar os acessórios necessários na recuperação, como as cintas. Além disto, o clima ameno favorece o repouso dos pacientes”, explica o cirurgião plástico Samir Eberlin, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica especialista em cirurgia plástica pela Associação Médica Brasileira.

O cirurgião esclarece que alguns procedimentos estéticos, principalmente no rosto, exigem proteção total da pele para evitar manchas e facilitar a cicatrização. Por isso são indicados para serem feitos no inverno. “Alguns procedimentos removem parte da camada superficial da pele, que fica mais sensível. A recomendação é evitar a exposição ao sol para que a pele se recupere mais rápido. Com isto, esta época do ano acaba sendo a preferida para quem quer fazer algum tratamento facial”, explica.

No caso das cirurgias plásticas, a recuperação exige uso de acessórios, o que pode ser mais desconfortável durante o calor. Eberlin explica ainda que as temperaturas mais elevadas favorecem a dilatação dos vasos sanguíneos e o acúmulo de líquidos, provocando inchaço. “Com as temperaturas mais amenas, esse desconforto diminui e facilita a recuperação”, afirma.

Outros fatores, como o período de férias escolares e recuperação completa até o início do verão, também são determinantes ao escolher a temporada de inverno para fazer a cirurgia plástica. “As cirurgias exigem, em média, seis meses de repouso e cuidados até que a pessoa possa voltar à rotina sem preocupações. Fazendo o procedimento nesta época do ano, é possível se recuperar completamente até a chegada do verão”, explica Eberlin.