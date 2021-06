Sumaré passa de 110 mil doses contra o Coronavírus

Sumaré tem mais de 30% da população, estimada em 286 mil habitantes segundo o IBGE, imunizada com a primeira dose da vacina contra o Coronavírus. Do total de

111.561 doses aplicadas até o momento na população definida pelo Plano Estadual de Imunização, 86.516 pessoas receberam a primeira dose e 25.045 completaram

o esquema vacinal e estão com as duas doses em dia.

A Campanha de Vacinação segue normalmente no município – tanto para a aplicação da primeira quanto da segunda dose. Nesta quarta-feira, dia 23, a Prefeitura

de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, antecipou a ampliação da campanha e começou a vacinar a população sem comorbidades a partir de 43 anos

de idade. Lembrando que é necessário apresentar comprovante de endereço atualizado e documento pessoal com foto.

A vacina é oferecida em sete pontos, localizados em endereços descentralizados a fim de evitar aglomerações e melhor atender à população, de segunda a sexta-

feira, entre 9 e 16 horas. A cidade dispõe de uma grande e organizada estrutura física – e também humana – para a realização da campanha. O trabalho envolve

cerca de 60 profissionais da Rede Municipal de Saúde, que contam com o apoio de 75 estagiários de cinco escolas técnicas e uma faculdade, que atuam desde o

recebimento até a aplicação da vacina.

As equipes municipais também estão empenhadas no trabalho de busca ativa entre os “faltosos” para a segunda dose. Por telefone, colaboradores da Secretaria

de Saúde entram em contato com as pessoas que não voltaram ao posto de vacinação, alertando sobre a importância de completar a imunização. A secretaria

disponibilizou o número (19) 98443-0412 para quem tiver dúvidas ou precisar de mais informações.

Locais de Vacinação:

• Centro Esportivo “Vereador José Pereira” – Rua Sebastião Raposeiro Júnior, nº 261, Vila Yolanda Costa e Silva;

• EM Profª Neusa de Souza Campos – Rua das Rosas, nº 320, Parque Rosa e Silva;

• EE Ângelo Campo Dall’orto – Avenida São Paulo, nº 466, Jardim Nova Veneza (entrada pela Rua Ceará);

• EM Anália Oliveira Nascimento – Rua Maria Conceição da Rocha Ferraz, nº 565, Jardim Bom Retiro;

• EE Profª Flora Ferreira Gomes – Rua Alipio Cassiano Dutra, nº 545, Ângelo Tomazin;

• EM Jardim Lúcia – Avenida Emílio Bosco, nº 965, Jardim Lúcia;

• Clube Recreativo – Avenida Rebouças, 863, Centro.