Novaodessense é a 6ª melhor tenista sub-16 de São Paulo

A tenista Manuela Gonçalez Ganciar, de apenas 16 anos, alcançou o 6º lugar no ranking da Federação Paulista de Tênis na categoria sub-16. A novaodessense subiu da 10ª para a 6ª colocação após ser semifinalista do torneio de tênis em São Bernardo do Campo no final de semana, derrotando algumas adversárias que estavam à frente dela no ranking. Agora, a atleta soma um total de 1.914 pontos. Ela perdeu a semi para Helena Bueno, de São Paulo. A competição foi válida pelo Campeonato Paulista de Tênis.

“Esses resultados obtidos pela tenista Manuela mostram que estamos no caminho certo. Ela tem muita força, golpes fortes, disciplina, concentração e vontade de vencer, características importantes para uma vencedora. Ela tem potencial e estou certo de que irá evoluir ainda mais”, afirmou o treinador Fernando Tavares de Araújo.

Nas oitavas, a novaodessense havia derrotado Luiza Paradeda, 3ª colocada no ranking da Federação Paulista de Tênis. “A Manuela não se intimidou em frente a adversária, mesmo sabendo da qualidade técnica e do ranking que ocupava. Foi uma vitória difícil, mas com resultados que irão fazer com que a Manuela subirá no ranking Paulista”, acrescentou o técnico.

O próximo torneio de Manuela, válido pela Confederação Brasileira de Tênis, acontece entre os dias 1º e 07 de julho em Brasília/DF. Manuela ocupa hoje a 35ª colocação no ranking nacional de tênis em sua categoria.

Manuela segue com os treinamentos todos os dias, sob a supervisão do técnico Fernando Tavares de Araújo. Ela começou no tênis há cerca de 6 anos em uma quadra localizada no condomínio onde mora com a família. Como ela ficou apaixonada pelo novo esporte, o pai decidiu colocá-la na escolinha Paraíso do Tênis, localizada no Bosque dos Eucaliptos, em Nova Odessa. Em 2020, ela fechou o ano na quinta posição do ranking paulista, na categoria até 16 anos.