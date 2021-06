Exposição Leonardo Da Vinci se despede do MIS Experience

Sucesso de crítica e público, a exposição Leonardo Da Vinci – 500 Anos de um Gênio se despede do MIS Experience – instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo – em 18 de julho. Os interessados em aproveitar o último mês da mostra podem adquirir ingressos pelo site mis-sp.byinti.com e agendar as visitas de terça-feira a domingo, das 11h às 17h. Em breve, o endereço anunciará uma série de ações promocionais e culturais para fechar a temporada.

Inaugurada em novembro de 2019, a mostra Leonardo Da Vinci tem arrebatado o público com mais de 100 itens exclusivos, entre reproduções em tamanho real de suas obras de arte, protótipos de projetos aéreos e civis, instrumentos musicais, óticos e para marcar o tempo, estudos de anatomia. Na seção Segredos de Mona Lisa, os visitantes ainda conferem uma análise da pintura mais famosa do mundo, realizada no Museu do Louvre por Pascal Cotte, renomado engenheiro, pesquisador e fotógrafo de obras de arte.

Em fevereiro de 2021, o MIS Experience acrescentou mais uma atração à mostra: a Mona Lisa Illusion. Com cenários lúdicos que geram ilusão de ótica quando fotografados de determinados ângulos, a experiência instagramável permite ao público se fotografar, criando a percepção de estar presente na cena. Essa atividade interativa fica no mezanino do endereço. É gratuita, mas os ingressos precisam ser reservados pelo site.

Protocolos de visitação

Por conta da pandemia, o MIS Experience adaptou seus espaços e exposições, com sinalização para o sentido de circulação e distanciamento mínimo de 2m entre as pessoas. Antes de entrar, o público tem sua temperatura aferida e o uso de máscara é obrigatório durante toda a visita, que deve durar no máximo 1 hora. Os ingressos são disponibilizados exclusivamente pela internet.

Passeio virtual

Nesta longa temporada de Leonardo Da Vinci – 500 Anos de um Gênio, o MIS Experience também tem oferecido a versão digital da mostra. De qualquer dispositivo eletrônico com internet, o público vive uma experiência multissensorial, com imersão em 360 graus, em que é possível acompanhar animações em alta definição, detalhes das máquinas desenhadas pelo artista italiano em realidade aumentada, além de áudios e vídeos exclusivos. O acesso é pelo: exposicaodavinci500anos.com.br/.

O MIS Experience agradece aos patrocinadores, parceiros, apoiadores institucionais e operacionais: Cielo, Kapitalo Investimentos, TV Cultura, TozziniFreire Advogados, Bain & Company, Sabesp e Telhanorte.

SERVIÇO

MIS EXPERIENCE

Leonardo da Vinci – 500 Anos de um Gênio

Data: até 18 de julho de 2021

Local: MIS Experience – Rua Vladimir Herzog, 75 – Água Branca – São Paulo

Formato: Presencial

Visitações: Terça a domingo, das 11h às 17h (tempo de permanência na exposição: 1h)

Ingressos: mis-sp.byinti.com

Valores: R$20,00 inteira / R$10,00 meia-entrada (gratuito às terças-feiras e para crianças de até 5 anos)

Mona Lisa Illusion

Data: até 18 de julho de 2021

Local: Mezanino do MIS Experience – Rua Vladimir Herzog, 75 – Água Branca – São Paulo

Formato: Presencial

Visitações: Terça a domingo, das 11h às 17h (tempo de permanência na exposição: 20 min)

Ingressos: Gratuitos mediante reserva prévia e disponibilidade de ingressos: mis-sp.byinti.com

Classificação: Livre

Exposição virtual

Data: até 18 de julho

Acesso: exposicaodavinci500anos.com.br/

Ingressos: Gratuito

Classificação: Livre

Sobre o MIS Experience

Construído em um galpão de 2 mil metros quadrados e 10 metros de pé direito, o MIS Experience é o mais novo espaço do Museu da Imagem e do Som (MIS) – instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo – que traz para a cidade de São Paulo um novo conceito de exposições culturais. O MIS Experience foi inaugurado em 2 de novembro de 2019, com o objetivo de proporcionar a realização de exposições imersivas que se utilizem de novas tecnologias, levando o público a interagir de maneira diferente com artistas e suas obras de arte. A abertura do espaço aconteceu com a exposição Leonardo da Vinci – 500 Anos de um Gênio, experiência que possibilita ao visitante conhecer a vida e o legado de Da Vinci. A exposição foi um sucesso de público: recebeu cerca de 480 mil visitantes, teve mais de 85 mil visitações gratuitas e, a cada 15 minutos, uma escola foi atendida pela equipe do Educativo. O investimento para a criação do espaço, manutenção e montagem da exposição foi de R$ 8 milhões.