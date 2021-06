Nova Odessa chega a 24,1 mil vacinas da Covid aplicadas

Graças ao sucesso do mutirão de vacinação realizado no último final de semana no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, Nova Odessa atingiu na segunda-feira (21/06) um total de 24.154 doses aplicadas em sua população. Nos três dias, foram aplicadas 1.654 primeiras doses, totalizando 18.210 doses iniciais – o equivalente a 29,8% da população total da cidade, estimada pelo IBGE em 60.956 moradores. A ação contou com equipes da Saúde e também voluntários, a maioria servidores municipais.

Apenas no sábado e domingo, foram 1.294 primeiras doses aplicadas, sendo 924 delas no sábado – um recorde diário nesta Campanha de Vacinação Contra a Covid-19. No final de semana, foram atendidos dois grupos: moradores com idades entre 50 e 59 anos no total e portadores de comorbidades ou doenças crônicas de 18 anos ou mais. A realização de novos “dias D” aos sábados não está descartada pela gestão municipal.

No sábado, o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, esteve pessoalmente no ginásio. “Estava tudo muito organizado como sempre. Tivemos uma grande procura. Queria agradecer principalmente os voluntários que trabalharam nesse fim de semana, ao pessoal da Secretaria de Saúde e os estudantes da Network. Parabéns a todos. Vacina é um ato de amor à vida”, afirmou o chefe do Executivo.

Outras 360 doses foram aplicadas na segunda-feira. No total, 5.944 moradores já tomaram também a segunda dose e estão com o esquema vacinal completo, o equivalente a 9,7% da população.

Desde segunda-feira, o atendimento no ginásio voltou a ser apenas por idade, exclusivo para as pessoas com 50 a 59 anos. Gestantes, puérperas e profissionais da Educação com o QRCode em mãos seguem sendo atendidos nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Estão sendo liberadas, em média, 350 doses por dia útil para a cidade utilizar na campanha – incluindo um novo lote dos imunizantes da Pfizer que foram liberados na segunda-feira para Nova Odessa.

NOVO GRUPO NA 4ª

Além disso, segundo a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a partir desta quarta-feira, um novo grupo etário deve começar a ser imunizado: os novaodessenses com 43 a 49 anos.

Como acontece com todo grupo “por idade”, serão ao menos cinco dias úteis destinados a esta faixa etária, conforme o mês de nascimento da pessoa, para evitar aglomerações. Assim, quem nasceu em janeiro, fevereiro ou março será vacinado sempre às segundas-feiras; quem nasceu em abril, maio e junho às terças; os nascidos em julho e agosto às quartas; os de setembro e outubro às quintas; e nascidos em novembro e dezembro, às sextas-feiras.

A equipe da Saúde reforçou o pedido para que todos que serão vacinados a partir de agora, de todos os grupos, façam o pré-cadastro no site https://portal.vacinaja.sp.gov.br/covid-19%20vaccine/. Apesar de não ser obrigatório, o pré-cadastro agiliza o atendimento da pessoa no Ginásio, reduzindo o tempo de espera de todos. O ginásio fica na Rua João Bassora, nº 500, com portas abertas das 8h às 15h45.

Todos os interessados na vacina, independente do grupo ou faixa etária, devem levar RG e CPF (ou CNH) e comprovante de endereço recente em Nova Odessa. Saiba mais sobre a campanha de vacinação diariamente em http://www.novaodessa.sp.gov.br/, https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa/ e https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/.