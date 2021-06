Aniversário de Teatro Manoel Lyra tem celebração

O Teatro Municipal de Santa Bárbara d’Oeste completa 26 anos neste sábado (26). Inaugurado em 26 de junho de 1995, um dos maiores espaços culturais da região recebe o nome de um pioneiro do teatro no interior paulista: Manoel Lyra, artista barbarense que dedicou sua vida à arte dramática de forma apaixonada e incansável.

Para celebrar a data, neste sábado, a partir das 18 horas, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promoverá a apresentação do Coral Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, on-line, nas redes sociais do Município. A transmissão também contará com depoimentos de pessoas que possuem vivências com o Teatro Municipal.

“Passamos por um momento desafiador e difícil, em que todos os eventos foram impossíveis de ocorrer daquela forma natural que estávamos acostumados. Diante disso, com esta janela de tempo, estamos cuidando com todo o carinho do nosso Teatro, com ações que não eram realizadas desde sua inauguração, há 26 anos. Logo, todos os barbarenses, todos os amantes da arte, poderão frequentar um novo espaço, com toda a segurança”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

O Teatro Municipal “Manoel Lyra” é palco de diversas manifestações culturais: teatro, dança, shows musicais, palestras, workshops, orquestras, entre outros. Por ano, mais de 45 mil pessoas prestigiam apresentações na sala de espetáculos barbarense. O local tem capacidade para 596 pessoas, sendo 584 poltronas, seis poltronas para obesos e seis lugares para cadeirantes, contando com 4 camarins (2 superiores e 2 inferiores), palco italiano com 12 metros de boca e 9 metros de profundidade, além de uma excelente acústica.

Desde 2020, a Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste vem promovendo manutenções significativas no equipamento. Considerando as restrições impostas pela pandemia, as ações são executadas neste momento para que seu fechamento impacte de maneira sútil e rápida na programação de apresentações e, no futuro, vislumbrando a normalidade, para que o público e seus locatários possam contar com espaços altamente qualificados.

O piso do palco do Teatro Municipal “Manoel Lyra” foi substituído por assoalho com sistema de amortecimento que oportuniza uma melhor experiência aos artistas, especialmente da dança, que se apresentam na cidade. E as substituições das poltronas e carpete dão sequência ao projeto executado no espaço. A sala de espetáculos também acaba de receber a substituição de parte do forro lambril e é preparada a higienização completa das paredes internas.