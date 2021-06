Escape 60 apresenta nova sala do Chaves

A inauguração acontece na sexta-feira, dia 18 de junho, na nova sede do Escape 60, na rua Henrique Schaumann, em Pinheiros. A nova sala transporta os jogadores para uma réplica do cenário da série, com todos os seus detalhes icônicos, e propicia a experiência de vivenciar as aventuras de uma turma que ganhou fãs por todo o mundo. No jogo, em meio a um cenário lúdico, é necessário desvendar pistas, enigmas e todos os mistérios que cercam os moradores da vila.

No desafio, os participantes precisam encontrar o Chaves, que entrou na casa Dona Clotilde e não voltou. Na trama, as crianças estavam brincando no pátio, quando ouviram a Bruxa do 71 gritando bem alto: “Satanás! Onde está Satanás?”! O que ela estaria preparando? A curiosidade superou o medo e Chaves decidiu invadir para bisbilhotar a casa da bruxa, mas desapareceu misteriosamente. O que pode ter acontecido? Desesperado, Quico jura que viu seu amigo ser transformado em triciclo! Então, os desafiantes têm apenas 60 minutos para entrar na casa da Dona Clotilde e reverter o feitiço! Afinal, como diria Chaves, em um dos mais marcantes episódios do programa, “é melhor morrer do que perder a vida”!

Para aqueles que desejam ajudar Quico a trazer o Chaves de volta, a sala “Bruxa do 71 – O Sumiço Do Chaves” está disponível na nova unidade do Escape 60, na Henrique Schaumann, . Vale ressaltar que todos os cuidados para segurança e higiene estão sendo tomados e muito bem controlados. As unidades funcionam com horários reduzidos, horas marcadas e um menor número de pessoas por sala, sendo todos da mesma família ou convívio, a fim de seguir o protocolo da Covid-19 e garantir a segurança de colaboradores e clientes, sem perder a diversão. E, para fazer o agendamento de um horário, basta acessar o site https://escape60.com.br/.

Serviço

Sala “Bruxa do 71 – O Sumiço Do Chaves”

Data: Inauguração sexta-feira, 18/06

Endereço: Rua Henrique Schaumann, 717 – Pinheiros, São Paulo

Horário: 10h às 21h

Jogadores: 4 a 8 pessoas

Sobre o Escape 60

O Escape 60 chegou ao Brasil em 2015 como uma opção inédita de jogo temático, presencial e interativo. A atração é composta por salas com temas distintos e inéditos, onde os participantes são desafiados a descobrir o enigma do jogo para, então, retornar à liberdade, com uma única condição: que tudo ocorra em apenas 60 minutos. Trata-se de uma experiência única de espírito de equipe, com o mínimo de duas pessoas e o máximo de 16 por sala, com instinto de investigação e capacidade de resolução de problemas. Hoje, a franquia está presente em 12 unidades, em sete cidades, e também desenvolve soluções para os meios corporativo e educacional. Em 2020, o Escape 60 levou toda a magia dos enigmas dos jogos de fuga ao mundo on-line, para que os escape 60 lovers possam continuar a se divertir com os enigmas da franquia, mesmo a distância. E, para aqueles que querem levar um pedacinho do Escape 60 para casa, a franquia tem um e-commerce no qual comercializa produtos exclusivos e jogos desafiadores, além do serviço de delivery com entrega rápida, para a diversão não parar.