Gusttavo Lima é o artista brasileiro mais ouvido do YouTube na última semana

Gusttavo Lima alcançou a 1ª posição e é o artista brasileiro mais ouvido no YouTube no período entre 11/06 e 17/06. O cantor, que está há 248 semanas nas paradas da plataforma, acumulou mais de 47.7 milhões de visualizações em seus vídeos. Gusttavo está colhendo os frutos do seu projeto mais recente, “O Embaixador Falando de Amor”, que já acumula mais de 8.2 milhões de execuções no Spotify apenas no primeiro EP, o segundo volume tem previsão de lançamento para começo de julho.

“Quero mais uma vez agradecer a Deus e a todos vocês por esses números. Vocês, fãs, são os verdadeiros responsáveis por esses resultados! Estou feliz demais pela repercussão desse novo trabalho que foi pensado especialmente nos shows nos quais amanheço cantando. Continuem ouvindo, compartilhando e divulgando muito!”, comenta Gusttavo Lima que está com mais de 17,5 mi de inscritos no YT.

Um dos destaques no canal do artista no YouTube é a nova faixa “Ficha Limpa”. O videoclipe, lançado há exatamente 10 dias, segue em 1º lugar nas músicas em alta do YouTube, totalizando mais de 21 milhões de visualizações. Um detalhe é que apenas na última semana, a produção conquistou 15 milhões de views.

“Ficha Limpa” também tem sido destaque nas principais plataformas de música. No Deezer, por exemplo, a canção segue em 5º lugar no Trending Brazil. Já no Spotify, ela figura no Top 10 Brasil, no Top 100 Portugal e no Top 200 do Spotify Global. Além disso, o single bateu o primeiro lugar em todas as rádios do Brasil na semana de 13 a 19 de junho (de acordo com dados das empresas Crowley, ConnectMix e Audiency).