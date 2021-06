Nova coleção da Salvatore Ferragamo te convida a dançar

Todas as artes, incluindo a dança, evocam a imagem exata da época em que foram criadas, e com a moda não é diferente. O desejo por liberdade é mais evidente do que nunca em nossa tentativa de encarar a vida cotidiana com um novo entusiasmo e, ao mesmo tempo, para elevar isso por meio de belas práticas.

O ator e diretor francês, Jean-Louis Barrault, acreditava que “Dançar significa lutar contra tudo que nos restringe, tudo que nos deixa para baixo (…), significa usar nossos corpos para descobrir a essência e espírito da vida; significa fazer contato físico com a liberdade.” Além de ser um meio de expressão criativa, a dança também pode ser vista como um estado de espírito em movimento, um ato libertador e uma linguagem universal. Exatamente como a moda.

É por isso que a Ferragamo revela Let’s Dance: uma coleção-cápsula de sapatos que misturam leveza e conforto e foram criados em uma variedade de design e estilos diferentes para trazer uma nova exuberância.

O lançamento desta coleção conta com um curta-metragem que retrata um diálogo simbólico entre dança e os sapatos da Ferragamo, coordenado pela diretora americana Danielle Lessovitz, uma das diretoras de cinema mais prestigiadas no Festival de Cinema de Cannes 2019. Incorporando o espírito da mulher moderna, cada uma com sua personalidade, estilo e desafios individuais, três dançarinas contemporâneas (Anita Lorusso, Naomi Weijand e Tania Dimbelolo) apresentam uma série de performances solo e em conjunto (com a ajuda dos sapatos Let’s Dance light-as-air) e assim, transcendem a um ponto em que a realidade desaparece e se torna um escapismo e libertação, antes de retornar a um presente otimista e repensado.

A liberdade de se expressar é a essência da coleção Let’s Dance. Uma linha de sapatos para cada look e para cada momento do dia, com belas cores que vão do preto ao amarelo Sunshine e do Lipstick Red até o dourado, prata e laranja com efeito dégradé, detalhes de micro-strass e glitter para criar uma sinfonia de luz em cada passo.

A variedade da Let’s Dance inclui: sapatilhas de ballet com fivela de metal e o logo; um cordão ultra macio e leve feito de couro napa com inserções elásticas para flexibilidade extrema; um mocassim Gancini no mesmo estilo; uma sandália de salto alto refratado, inspirada por um modelo dos arquivos da marca, e pequenas tiras de couro geometricamente trançadas, também disponível com um salto mais baixo com uma alça fina no tornozelo; uma sandália com um salto volumoso e a laser; e por fim, uma bota macia em napa com salto em bloco refratado.

O curta-metragem será seguido por uma série de fotos e que juntos formarão a campanha Let’s Dance nas mídias sociais e no site ferragamo.com. Let’s Dance também vai ser um desafio de dança para a comunidade Ferragamo e o novo perfil da marca no TikTok irá estrear com o Ferragamo Dance Challenge. A partir de meados de junho, qualquer um poderá seguir os tutoriais das três dançarinas, testar as coreografias diferentes, se filmar e postar usando a hashtag #FerragamoDanceChallenge. Os melhores vídeos serão publicados nos perfis da marca do TikTok e Instagram.

Alguns amigos famosos da marca também se colocarão à prova com as mesmas coreografias no que se tornará uma série de mini filmes.