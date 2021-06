Sumaré tem dia “D” de prevenção bucal

A Prefeitura de Sumaré promove neste sábado, dia 19, o Dia “D” de prevenção ao câncer bucal, juntamente ao Dia “D” de vacinação contra a gripe. As avaliações

acontecerão das 9 às 15 horas, em todas as unidades de Saúde (exceto nas USF Veccon e Virgilio Viel e nos “covidários”, que atendem exclusivamente a casos

suspeitos ou confirmados de Covid-19,).

Esta é uma campanha realizada anualmente pela Secretaria Municipal de Saúde por meio da Vigilância ao Câncer Bucal. Ela, entretanto, não ocorreu no ano de

2020, devido ao agravamento da pandemia.

“A prevenção é sempre o melhor remédio, e isso não é diferente quando o assunto é o câncer. Por isso, convido toda a população que irá se vacinar neste

sábado a realizar uma avaliação odontológica com a equipe da unidade. É rápido e muito importante para a sua saúde”, disse o secretário de Saúde de Sumaré,

Rafael Virginelli.

As equipes das unidades básicas de saúde estão realizando a campanha de prevenção ao câncer bucal desde o dia 11 de maio. Neste sábado, porém, as avaliações

serão intensificadas.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população a evitar aglomerações, indo sem acompanhantes no momento do atendimento e respeitando o distanciamento

social. Todos devem seguir as medidas preventivas: uso de máscara de proteção facial, álcool gel 70% para higiene das mãos e manter a distância segura entre

as pessoas.

Caso você não possa comparecer nesse dia, procure a unidade de saúde referência da região onde mora e agende uma consulta odontológica.

PREVENÇÃO

De acordo com o INCA (Instituto Nacional do Câncer), o câncer de boca é o quinto mais frequente entre homens no Brasil. A melhor forma de preveni-lo e tratá-

lo é realizando o diagnóstico precoce da doença.

É importante que o paciente esteja atento às estruturas de sua boca, como bochechas,

gengivas e língua. Caso observe algum caroço, nódulo, mancha ou ferida na boca por um período maior que 15 dias, a orientação é procurar atendimento

odontológico. Os principais fatores de risco são tabagismo, etilismo e exposição ao sol.

Dia D de prevenção ao câncer bucal:

• USF Cruzeiro: Rua Três, 311, Chácaras Estrela D’alva;

• USF Vasconcelos: Rua João de Vasconcelos, 777, Parque João de Vasconcelos;

• USF Centro de Saúde II: Rua Antônio do Vale Mello, 1510, Centro;

• USF Picerno: Rua da Saúde, s/nº, Picerno;

• USF Lucélia: Rua Argentina, s/nº, Jardim Lucélia;

• USF CIS Nova Veneza: Rua Paraíba, 211, Jardim São Francisco de Assis;

• USF Dall’Orto: Rua Piracanjuba, 95, Jardim Dall’Orto;

• USF Maria Antônia: Rua Oswaldo Vacari, 685, Jardim Maria Antônia;

• USF Ângelo Tomazin: Rua Gervacina Alves Ferreira, 1.450, Ângelo Tomazin;

• USF Santa Clara: Rua Benedito Teodoro Mendes, 26, Santa Clara;

• USF Paraíso: Rua Expedito Vieira Damasceno, 50, Jardim Paraíso;

• USF São Judas: Rua Circular, s/nº, Jardim São Judas Tadeu;

• USF Denadai: Rua Luciana Ramos Ayala, 553, Jardim Denadai;

• USF Bandeirantes: Rua Altair Moreira, 25, Parque Bandeirantes;

• USF Trevo: Rua Inácio N. de Moura, 266; Jardim do Trevo;

• USF Nova Terra: Rua Carlos Rogério Farias, 315, Jardim Nova Terra;

Vacinação

O Dia D de vacinação contra a gripe, que acontecerá também neste sábado (19), vacinará pessoas com comorbidade, pessoas com deficiência permanente,

caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, Forças de Segurança e Salvamento, Forças Armadas, funcionários do Sistema de Privação de

Liberdade, população privada de liberdade, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas, Melhor Idade a partir de 60 anos, professores, crianças (de seis

meses a menores de seis anos de idade), gestantes, puérperas (mulheres em fase pós-parto) e trabalhadores da Saúde.

Além das unidades citadas acima, a vacinação contra a gripe ocorrerá também nas seguintes unidades:

• USF Veccon: Rua Moacir Cândido de Oliveira, nº 158, no Residencial Veccon;

• USF Virgílio Viel: Rua Alice Menuzzo Pancote, 294, Virgílio Viel.