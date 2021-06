Fatec abre prazo pra recurso das inscrições do Vestibular

Os interessados em solicitar a reavaliação das inscrições deferidas e indeferidas para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado podem fazer o pedido pelo site www.vestibularfatec.com.br nesta quinta e sexta-feira (17 e 18). A lista divulgada ontem, 16, inclui os candidatos cuja documentação e notas das disciplinas de Português e Matemática inseridas no sistema foram aceitas ou rejeitadas, após conferência dos organizadores do Vestibular.

O recurso permite retificar as notas inseridas e reenviar os documentos comprobatórios (informados erroneamente, ilegíveis, incompletos ou diferentes do que deveriam ter sido anexados). O resultado do recurso será divulgado no dia 23 de junho.

A verificação da relação preliminar de inscrições deferidas e indeferidas, do período para recurso, da lista de classificação e da convocação para matrícula é de inteira responsabilidade do candidato.

Processo seletivo

O total de vagas, 18.160, está distribuído entre os 84 cursos de graduação tecnológica das Fatecs. Esse número representa um crescimento de 2.360 vagas comparado ao mesmo semestre do ano passado.

Serão avaliadas as notas das disciplinas de Português e Matemática da segunda série do Ensino Médio. Candidatos que estão cursando o Ensino Médio por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou modalidade semelhante podem apresentar notas referentes ao segundo termo deste ciclo, desde que no ato da matrícula comprovem a conclusão do Ensino Médio.

Em 30 de junho será divulgada a lista de classificação geral e a primeira lista de convocação para matrícula das Fatecs. A seleção dos convocados será por análise de histórico escolar, sem prova presencial ou online. A mudança do critério de avaliação se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando preservar a saúde dos candidatos.

Os cursos terão o início pelos formatos remoto ou híbrido (parte presencial e parte virtual), até que as regras do isolamento social sejam flexibilizadas e seja possível o retorno às aulas presenciais.

Moradores da Capital e Grande São Paulo podem esclarecer dúvidas pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou em vestibularfatec.com.br.