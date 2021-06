Péricles divulga single com participação de Liniker

Vídeoclipe “O Melhor do Mundo” – Disponível nos aplicativos e YouTube na quinta (17) às 21h

No início do ano uma foto do Péricles estampou os telões luminosos da Times Square, em Nova York. Era o YouTube divulgando o time internacional de vozes negras do YouTube Black Voices. Péricles, Rael, MC Carol e Urias foram os brasileiros escolhidos. O projeto tem como objetivo promover a cultura negra, suas narrativas e a justiça racial através de personalidades negras mundiais. Os artistas receberam recursos e mentorias da plataforma de vídeo para produções de conteúdos em seus canais oficiais.

“Ser convidado pelo YouTube para fazer parte de um projeto tão grande, é o sonho de qualquer artista. Eu pude, através desse convite e com a ajuda da plataforma, mostrar um pouco da minha arte, que é cantar o samba, com uma visão mais popular, mas abrangente. Essa iniciativa mostra para as pessoas que é possível realizar e abrir espaço para que outras possam chegar. Tem muita gente boa querendo apenas uma oportunidade e o Youtube me deu esse privilégio de também mostrar gente muito boa fazendo música”.

Para o projeto Péricles preparou um conteúdo audiovisual exclusivo que contará com duas faixas e um mini doc sobre a black music brasileira que será dividido em duas partes. Os materiais serão divulgados entre junho e julho. O primeiro single e clipe, “O Melhor Do Mundo”, disponível na plataforma desde quinta-feira (17 de junho), conta com a parceria inédita entre o sambista e a cantora Liniker.

“Eu ouvia o trabalho dela e sempre a considerei um talento nato e fora do comum. Além de cantar muito bem, ela tem uma presença incrível, então esta foi a chance de ouro que o YouTube nos proporcionou. Eu não poderia pensar em outra pessoa para estar ao meu lado neste projeto. Tenho certeza de que o resultado dessa parceria irá agradar muita gente”, diz o cantor.

“Eu cresci em uma família que ouvia muito samba e pagode. Durante algum tempo, eu me afastei dessa sonoridade por alguns motivos, entre eles o julgamento das pessoas. Quando eu entendi que essa era a minha essência, foi como fazer as pazes com uma parte muito íntima minha. Hoje, participar de uma música com o Péricles, que é um ídolo e faz parte de muitas das minhas lembranças, é como se mais uma peça do quebra-cabeça da minha caminhada se encaixasse. Fiquei muito grata pelo convite e pela experiência”, fala Liniker.

A faixa “O Melhor Do Mundo” é assinada por Thiaguinho e Mr. Dan, compositores que há muito tempo contribuem com o trabalho de Péricles. O artista conta que entrou em contato com os amigos e pediu uma música especialmente para este lançamento.

“Eu venho representando, junto com grandes outros artistas, a música brasileira, a voz negra brasileira, e queremos que nosso olhar, nossa maneira de fazer música e nossa arte cheguem aos quatro cantos do mundo. Esse projeto do Youtube nos proporciona isso!”.