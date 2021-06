Meio Ambiente doa barco ao Parque Ecológico

Nesta terça-feira (15), a Secretaria de Meio Ambiente de Americana, por meio do Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente), entregou ao Parque Ecológico de Americana “Eng. Cid Almeida Franco” um barco para ser utilizado no lago central, onde ficam os primatas. Participaram da entrega o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato ed Oliveira, e de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani.

De acordo com Fabio, o barco mede aproximadamente 5 metros e faz parte do patrimônio púlico da Secretaria de Meio Ambiente. “Soubemos da necessidade e através do Comdema fizemos a aquisição. Essa é mais uma ação que mostra a sintonia entre as duas secretarias, e que tem como objetivo cuidar da nossa cidade, dos espaços públicos e do meio ambiente”, disse.

O secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, que administra o Parque Ecológico agradeceu o apoio. “Com certeza ficamos muito felizes, vai ser de grande utilidade e vai substituir o antigo, que estava desgastado. Vamos usá-lo no lago que ficam os macacos”.

Fotos: Marilia Pierre