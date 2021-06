Bob’s traz novidade para os fãs de Friends

Após o sucesso do lançamento das primeiras miniaturas promocionais de Friends no mundo, o Bob’s surpreende novamente os fãs. De 15 a 27 de junho, os clientes da marca poderão tirar fotos na réplica do sofá icônico do Central Perk, local no qual os protagonistas da série se reuniam, no Shopping Metrô Santa Cruz, na zona sul de São Paulo.

Nas compras a partir de R$20,00, os clientes poderão ter acesso ao cenário do café mais famoso de Nova York. “Os toy arts de Friends fizeram um enorme sucesso. Desta forma, nós planejamos este espaço para que os fãs da série se conectem ainda mais com a história possam criar novos momentos especiais com o Bob’s. O cenário contará com o famoso sofá e painel ilustrativo da cafeteria em que Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross e Chandler se reúnem”, comenta Raquel Paternesi, diretora de Marketing do Bob’s.

A instalação está localizada no piso térreo do Shopping Metro Santa Cruz, próximo a entrada do metrô pela rua Domingos de Morais. “Diversas medidas de segurança estão sendo tomadas: espaço terá quantidade limitada de visitantes e higienização periódica de forma a garantir a segurança e a diversão de todos”, completa Raquel.

A coleção de miniaturas faz parte do Bob´s Play, a plataforma de entretenimento do Bob´s que além dos toy arts conta com ativações digitais, diversos conteúdos de cultura e games.

Serviço

Local: Shopping Metrô Santa Cruz, piso térreo, próximo a entrada do metrô pela Rua Domingos de Morais.

Endereço: R. Domingos de Morais, 2564 – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04036-100

Horário: 10h às 21h de segunda a sexta-feira e finais de semana

Condições: Após realizar a compra na loja Bob´s Metrô Santa Cruz, o cliente deve se dirigir a ativação localizada no térreo do shopping e apresentar o cupom fiscal, que será validado para que o cliente possa acessar o espaço #FriendsnoBobs.