Gualter convoca CPFL e Pr Miguel área de lazer no Monte Carlo

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que presença de responsáveis da CPFL em sessão ordinária do Legislativo para prestar esclarecimentos. O documento foi assinado por todos os 19 parlamentares e é endereçado ao setor da empresa responsável por responder a questões relacionadas ao meio ambiente.

No documento, elaborado durante a 17ª sessão ordinária, quando representantes da CPFL respondiam sobre outros problemas ligados à empresa, o parlamentar destaca os temas a serem debatidos: Geração, outorga e usina de energia elétrica; licenciamento, compensação e preservação ambiental; manutenção do reservatório da represa de Salto Grande, e Termo de Ajustamento de Conduta e compromissos com o Ministério Público, além de assuntos e dúvidas correlatos. “O objetivo do convite é esclarecer devidamente cada assunto, podendo assim sanar eventuais dúvidas e fornecer respaldo técnico para que todos os vereadores possam responder questões referentes a determinadas áreas e situações, sob responsabilidade da CPFL, com informações confiáveis e corretas”, relata o vereador.

O requerimento foi incluído em regime de urgência na pauta, discutido, votado e aprovado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária de quinta-feira (10).

Pastor Miguel pede manutenções de espaço de lazer no Monte Carlo

O vereador Pastor Miguel (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que pede melhorias e manutenções no espaço de lazer localizado no bairro Monte Carlo de forma emergencial. Segundo o parlamentar, o local é muito utilizado para o lazer em virtude de possuir um campo de futebol e também um parque infantil, mas atualmente possui aspecto de abandono e menciona entre os problemas o alambrado rompido em diversos pontos.

“Segundo relatos, antigamente o campo possuía areia, porém, devido à falta de manutenção, hoje o mato tomou conta. No lugar dos brinquedos, vimos muitos quebrados e inutilizados, o que coloca em risco as crianças, podendo causar incidentes graves”, destaca Pastor Miguel. Os serviços solicitados foram a colocação de areia no campo, limpeza, conserto do alambrado, pintura, colocação de rede nos gols, melhorias e substituição do madeiramento e das correntes do parque.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária desta quinta-feira (17) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.