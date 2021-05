Regularização de food trucks na pauta desta quinta na CM-AM

1. Em REGIME ESPECIAL – Segunda Discussão – Projeto de Lei no 52/2021, de autoria do Poder

Executivo, que “Altera a Lei no 6.477, de 30 de novembro de 2020, na forma que especifica”. (Maioria

simples)

2. Em Redação Final – Projeto de Decreto Legislativo no 2/2021, de autoria do Vereador Senhor Silvio

Dourado, que “Institui na Câmara de Vereadores de Americana o ‘Fórum Permanente da Saúde’ e dá outras

providências”. (Maioria simples)

3. Em Discussão Única – Parecer pela inconstitucionalidade – Projeto de Lei no 8/2021, de autoria do

Vereador Senhor Vagner Malheiros, que “Dispõe sobre o desconto a ser aplicado à tarifa mínima de água

e de esgoto praticada pelo DAE – Departamento de Água e Esgoto de Americana, mediante registro de

interrupção no fornecimento de água às unidades consumidoras”. (Maioria simples)

4. Em Segunda Discussão – Projeto de Lei no 24/2021, de autoria do Vereador Senhor Leco, que “Altera

a redação do art. 15 da Lei no 2.482, de 4 de janeiro de 1991 (dispõe sobre a limpeza de imóveis, o

fechamento de terrenos não edificados, a construção de passeios, dá outras providências)”. (Dois terços)

5. Em Segunda Discussão – Projeto de Lei no 44/2021, de autoria da Vereadora Senhora Professora

Juliana, que “Institui no âmbito do Município de Americana a Semana de Alfabetização Digital e Combate

a Disseminação de Notícias Falsas (fake news)”. (Maioria simples)

6. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei no 5/2021, de autoria do Vereador Senhor Gualter Amado,

que “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos prestadores de serviços de transporte público coletivo de

passageiros no Município de Americana a trafegar somente com passageiros sentados, visando à prevenção

de doenças altamente contagiosas e dá outras providências”. (Dois terços)

7. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei no 23/2021, de autoria do Vereador Senhor Lucas Leoncine,

que “Reconhece a prática da atividade e do exercício físico, ministrados por profissional de Educação Física, como essenciais para a população no âmbito do Município e dá outras providências”. (Maioria

simples)

8. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei no 26/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei

no 6.295, de 22 de abril de 2019, que ‘Dispõe sobre a regulamentação do comércio de alimentos nas ruas e

áreas públicas em veículos e similares (Food Truck), e dá outras providências’”. (Maioria simples)

9. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei no 31/2021, de autoria do Vereador Senhor Marschelo Meche,

que “Institui o Estatuto da Desburocratização no município de Americana e dá outras providências”.

(Maioria simples)

10. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei no 34/2021, de autoria do Vereador Senhor Pastor Miguel

Pires, que “Dispõe sobre a inclusão de álcool gel na lista de produtos da cesta básica distribuída para

famílias carentes pela Prefeitura Municipal e dá outras providências”. (Maioria simples)

11. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei no 35/2021, de autoria do Vereador Senhor Pastor Miguel

Pires, que “Dispõe sobre o uso de máscaras transparente na Administração Pública em decorrência da

COVID-19 e outras pandemias, para facilitar a comunicação e dá outras providências”. (Maioria simples)

12. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei no 39/2021, de autoria do Vereador Senhor Marschelo Meche, que “Cria a Política Municipal de Ciclologística, que visa regulamentar, promover, estimular e

monitorar a logística sustentável na cidade de Americana, e dá outras providências”. (Maioria simples)

13. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei no 41/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o

Poder Executivo a ceder mediante Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Uso celebrado com o Centro

Comunitário do Jardim São Paulo e Jardim Glória, a faixa de terreno que menciona, contígua à área

concedida conforme autorização dada pela Lei no 2.601, de 13 de julho de 1992”. (Dois terços)

14. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei no 45/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza

o Poder Executivo a conceder, ao proprietário de área adquirida do Município, prazo adicional para

a construção de salão industrial”. (Dois terços)

15. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei no 47/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a

Lei no 6.487, de 16 de dezembro de 2020, que ‘Denomina Ademir Panaro a Rua B localizada no

Bairro Jardim Nova Aliança’”. (Maioria simples)