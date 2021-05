Cervejaria celebra dia das Mães e indica o rótulo ideal para cada estilo

Uma das datas mais importantes e afetiva do ano chegou! Nacionalmente celebrada, o dia das mães envolve anualmente os brasileiros em um momento de ternura e carinho e, por que não combinar essa celebração com a bebida mais apreciada no Brasil?

Unindo qualidade artesanal, paladar único e rótulos premiados, a Cerveja Madalena, convida os apreciadores do malte a unirem a personalidade de suas cervejas com cada estilo de mãe. Com seus rótulos premium que traz os tipos Lager, Weiss e Ipa, a marca faz a pergunta: Qual Madalena sua mãe é?

Para aquela mãe mais clássica e que não abre mão de uma cervejinha em família, a Madalena Lager traz baixo teor alcoólico, amargor leve e refrescância que combinam bem com um bom churrasco ou até mesmo pratos da culinária japonesa.

Ideal para as mães, que adoram saladas e embutidos, a Madalena Weiss é perfeita até para acompanhar o capítulo da novela, o episódio novo da série ou a final do BBB. A base de trigo, sua espuma cremosa traz uma coloração amarelo palha que carrega o equilíbrio ideal entre a leveza acidez dos aromas de banana e cravo.

Já as mães que tem o estilo aventureiro correndo pelas veias e gosta de provar o novo, a Madalena Session IPA é a combinação ideal para o paladar delas. Com sabor mais intenso, o rótulo que é cheio de personalidade traz uma espuma alaranjada e aroma cítrico que remete ao maracujá. Com equilíbrio perfeito entre o doce e o amargo, esse tipo de cerveja premium promove intensa refrescância e harmoniza muito bem com pratos mais apimentados como os mexicanos e carnes em geral.

Com preços que vão a partir de R$ 10,90, todos os rótulos da Cerveja Madalena são encontrados em e-commerce da cervejaria ou direto nos pontos de vendas localizados no Grande ABC e na capital paulista. Para mais informações acesse www.loja.cervejamadalena.com ou no Instagram @cervejamadalena

Cervejaria Madalena:

Rua Araçatuba, 137 – Santa Maria – Santo André, SP

Instagram: @cervejamadalena