Em ação solidária, policiais militares entregam chocolates em Americana

Na manhã deste domingo, a Polícia Militar fez uma ação social de Páscoa interagindo comunitariamente com a população de Americana.

Os próprios policiais compraram caixas de bombons e bolas para serem distribuídos. A entrega nesta manhã foi realizada em três pontos da cidade, no Jardim da Mata, comunidade do Zincão, no Parque da Liberdade e no bairro Cidade Jardim.

Segundo a sargento Gilson, que acompanhou e entregou juntamente com sua equipe, foram arrecadados dos policiais cerca de 300 caixas de bombom e 100 bolas.

No primeiro bairro foi entregue na Rua dos Florais 86 caixas, seguindo o segundo ponto na Rua Estrela do Norte 130 caixas de bombom e no terceiro e último ponto na Rua Cotovias 94 caixas de bombom.