Vídeo. Cão Draco em ação encontra drogas no Monte Verde

Em patrulhamento Tático de Romu Canil, a equipe foi informada por populares de que na Rua Três, s/n, no bairro Monte Verde, em Americana, havia movimentação suspeita durante o período noturno.

Em razão do citado, no local equipe observou um imóvel desabitado em estado de abandono. Foi iniciado trabalho de faro com o K9 Cão Draco. Em primeiro momento nada de interesse apresentado pelo cão, porém no imóvel ao lado sem divisão de muro, K9 ingressou por uma porta e fez indicação positiva para odor específico em uma geladeira.

Após a averiguação dos guardas, foi constatado diversos tijolos de maconha, um saquinho plástico contendo cocaína, centenas de frascos para embalar cocaína, embalagens tipo “bidu” para embalar maconha, caderno de anotações e um colete balístico.

Durante a ocorrência, nenhum indivíduo foi encontrado no local. Objetos e drogas apresentadas na unidade de polícia civil e apreendidas em auto próprio.

Apreendidos:

12 tijolos de maconha, 6,900kg

110 gramas de cocaína

1 colete balístico

Apetrechos para embalo de drogas