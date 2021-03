Levaram refletor, polícia pegou e um foi em cana

Equipe da polícia militar recebeu, via COPOM, informações de uma ocorrência de furto pela Rua Santa Bárbara, no Centro, em Santa Bárbara, onde um indivíduo teria furtado os refletores do local e posteriormente fugido.

A equipe iniciou patrulhamento quando, pelo cruzamento da Avenida Bandeirantes com a Rua José Bueno Quirino, obteve êxito em abordar 02 (dois) indivíduos, estando um em posse dos objetos furtados. Ante o fato exposto, ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, na qual o delegado plantonista, Dr. Reynaldo Peres, determinou pela prisão do autor do crime e liberação do outro abordado.