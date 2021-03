Bateu no carro parado que foi arremessado contra muro

Por solicitação do controle da guarda municipal, a equipe se deslocou até a rua São Salvador, no bairro Jardim Ipiranga, onde ocorreu um acidente de trânsito. O veículo modelo Gol placas CYK 4961 conduzido por G.C.S colidiu na traseira do veículo Gol placas DRB 5773 que estava estacionado na via, arremessando o mesmo contra o muro.

O motorista que causou o acidente a apresentava sinais de embriaguez e foi conduzido até central de policia judiciária (CPJ) para apresentação dos fatos. O mesmo negou ter ingerido qualquer tipo de bebida alcoólica e aceitou fazer o exame de dosagem alcoólica, sendo conduzido até o hospital São Lucas para a coleta de sangue.