Galera reclamou de drogas, aglomeração e bebida na praça; Gama ‘botou ordem’

Mediante reclamações de moradores e comerciantes do entorno da principal Praça do bairro Cidade Jardim, foi solicitado providências à Guarda Municipal quanto ao consumo de drogas, aglomerações de pessoas sem máscaras e consumo de bebidas alcoólica no local. A ação ocorreu na madrugada desta sexta-feira.

Foi realizado uma operação ‘Saturação’ com objetivo de coibir o tráfico e consumo de drogas, bem como realizar orientação sobre o cumprimento das restrições de pessoas conforme protocolo Estadual em função da pandemia.

Houve uma certa resistência das pessoas presentes, onde foram devidamente orientados e assim realizado diversas consultas nominais. Um dos presentes, V. D. S. morador no Bairro Mollon IV, em Santa Bárbara D`Oeste, acabou sendo conduzido a Central de Polícia Judiciária(CPJ) por desacato. O mesmo apresentou comportamento agressivo, onde foi necessário uso de força moderada para conter a assim imobilizar.

A ordem foi restabelecida na referida praça.