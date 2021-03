Doria não anuncia mudanças nas restrições de funcionamento

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), em entrevista coletiva nesta quarta-feira, anunciou xxxxxx no estado de São Paulo. A informação é de que 32 município do estado já entraram em colapso no sistema de saúde.

Criticando duramente o governo federal e o presidente Jair Bolsonaro, Doria explanou sobre os altos números tanto de internações como mortes decorrentes do coronavírus. O governador afirmou que Bolsonaro está desobedecendo uma ordem do Supremo Tribunal Federal, decisão de Rosa Weber, de habilitar – mandar recursos financeiros – leitos de UTI nos estados. Segundo Doria, apenas 13% dos leitos de responsabilidade do governo federal estão habilitados. “de 100%, apenas 13% estão funcionando”, disse Doria.

Doria ainda afirmou que a CoronaVac é eficaz contra as variantes do coronavírus. “Pesquisa do Butantã, em parceria com o Governo do Estado. É uma ótima notícia, a vacina é eficaz contra as três variantes presentes no Brasil”, disse o governador.

FASE VERMELHA – o Estado de São Paulo continua na Fase Vermelha. Doria não anunciou mudanças nos horários de funcionamento dos serviços essenciais.