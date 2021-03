Turma de adolescentes no carro; perdeu controle e derrubou portão

Por volta das 16h desta segunda-feira, a equipe da Guarda Municipal de Americana recebeu a informação de que um veículo com adolescentes teria perdido o controle de um veículo e invadido uma residência, na rua Guarulhos, no Parque Novo Mundo.

Chegando no local, em contato com responsável pela residência, a equipe foi informada de que a vítima ouviu apenas o barulho do veículo, derrubando o portão de sua residência. Ao sair para fora, viu os adolescentes descendo do veículo, eram 3 meninos e 2 meninas que, após o acidente, deixaram o local.

Logo após compareceu o adolescente M., de 17 anos, informando que estava na direção do veículo e que o carro seria de sua propriedade. O adolescente ainda informou que trafegava pela via a 80km/h, momento em que perdeu o controle da direção invadindo a casa.

Foi solicitado a Polícia Técnica, para a perícia no local. O caso foi apresentado a Central de Polícia Judiciária (CPJ) e o veículo recolhido ao pátio. A casa teve o portão destruído assim como alguns amassados e arranhões no veículo que se encontrava na garagem.