Câmara debate contas 3o quadrimestre de 2020

A Câmara Municipal de Americana tem a honra de convidá-lo (a) a participar da Audiência Pública para a prestação de contas das Metas Fiscais referentes ao 3º Quadrimestre de 2020, em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000).

Data: 24 de fevereiro de 2020 – 9h

Local: Plenário Dr. Antônio Lobo – Câmara Municipal de Americana

Praça Divino Salvador, 5 – Girassol – Americana/SP

A audiência será transmitida ao vivo pela TV Câmara através do canal 8 da NET, site oficial (www.camara-americana.sp.gov.br) e redes sociais (Facebook e Youtube).

A audiência será presencial e terá ainda a possibilidade de participação por videoconferência. O plenário terá capacidade reduzida, cumprindo-se as regras de distanciamento entre os presentes e uso obrigatório de máscaras.

Para garantir ampla participação, a população pode apresentar dúvidas, sugestões e comentários de quatro formas diferentes: presencialmente, no Plenário da Câmara; por videoconferência, através do link que será disponibilizado na página especial da audiência no site da Câmara; por e-mail, enviando sua mensagem para [email protected]; e preenchendo o formulário na página da audiência no site da Câmara, que pode ser acessada clicando aqui.