Após Covid-19 e UTI, palmeirense comemora título no hospital

O título conquistado pelo Palmeiras no último sábado teve um gosto especial para Cristiano Augusto de Paula, conhecido como Kiko, morador do Jardim Pérola, em Santa Bárbara.

Cristiano, que vai completar 34 anos no próximo dia 9, estava internado na UTI desde o dia 16 de janeiro e precisou ser entubado no dia 17 após complicações do coronavírus. Palmeirense “desde que se conhece por gente”, Kiko passou dias difíceis, mas não se esqueceu do jogo do seu time de coração.

“Eu atendi um paciente que sobreviveu ao Covid e tinha acabado de sair da UTI, me perguntou quanto tinha sido o jogo, eu contei que também era palmeirense e que o jogo ainda não tinha acontecido. Ai ele me pediu para que eu voltasse pra contar o resultado e eu disse que sim, e que se o Palmeiras fosse campeão eu levaria algo pra ele comemorar, contou Maine Esótico, fonoaudióloga que atua na reabilitação de pacientes pós-coronavírus

“Acabou o jogo, eu peguei minha bandeira e levei pra ele tirar uma foto. A esposa dele se emocionou, eu me emocionei e ele saiu da UTI”, continuou Maine.

Naquele dia à noite, Cristiano precisou voltar para a UTI para monitoramento, mas nesta segunda-feira, o palmeirense já deixou a unidade de terapia intensiva novamente e está no quarto, já livre da doença. Agora, ele faz fisioterapia para recuperar os movimentos e está recebendo antibióticos para estabilizar.

A esposa, Thamiris Melquiades de Paula, contou ao NM que o marido é fanático pelo time e que as comemorações da casa sempre são decoradas com itens do verdão, como o nascimento do 3º filho do casal e a festa de aniversário dos outros filhos. Hoje, Thamiris e Cristiano têm 4 filhos homens.

“Nos conhecemos em 2006 e uma das primeiras coisas que ele me perguntou foi, qual time eu torço, e eu disse que minha família toda é Palmeirense, ele brincou que “aí sim”, e que então ele poderia ‘investir’.

Ele sempre foi completamente apaixonado por futebol e principalmente pelo Palmeiras. Ele estava muito ansioso pela final, pelo título. Quando acordou do coma, a primeira coisa que quis saber era se já tínhamos ganhado o título. Nunca foi só futebol na vida dele, sempre foi amor pelo time, pelo VERDE!”, contou Thamiris.

Vídeo gravado no sábado, assim que o Palmeiras foi campeão e Cristiano saiu da UTI.