Após denúncia, Gama encontra drogas, mas o trafica não

Durante patrulhamento, a equipe do Tático de Romu Canil recebeu a denúncia de que um indivíduo teria escondido uma sacola em uma pilha de tijolos pelo local dos fatos, Rua Córrego da USP, no bairro Monte Verde.

De posse das características do suspeito, a equipe iniciou a busca e localizou o amontoado de tijolos, porém nenhum indivíduo foi avistado. A ocorrência contou com o apoio do k9 Draco, que identificou odor específico, sendo localizado uma sacola plástica e em seu interior seis kits de cocaína, que após contabilizados, 90 eppendorfs de cocaína prontos para comercialização.

A equipe apresentou a autoridade policial as drogas, sendo apreendidos em auto próprio após procedimentos cartorários de polícia judiciária.