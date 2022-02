Final de 2021 tem aumento no fluxo em shoppings

Levantamento apresenta números e insights sobre a presença dos consumidores e as vendas em shopping centers e lojas físicas em todo o país no ano de 2021. Não é novidade dizer que a pandemia de covid-19 impactou o varejo brasileiro, porém, saber os principais indicadores e extrair insights são os desafios do setor. Trazendo insights e informações para o setor, a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) apresenta o Mapeamento de Fluxo de Visitas e Vendas em Shopping Centers e Lojas Físicas do Brasil.

Os dados são oriundos da FX Data Intelligence e da F360°, investidas da HiPartners, Venture Capital focado em Retail Techs, e chancelados pela 4Intelligence e pela SBVC – Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. O estudo apresenta tanto a variação da quantidade de visitantes e vendas em relação ao mesmo período de 2020, como o comparativo com o mês anterior.

Após ter caminhado de lado desde agosto, o fluxo de visitação em lojas de shopping apresentou bom desempenho em dezembro de 2021 com crescimento de 12,2% em relação ao mesmo mês do ano passado, fechando o ano com crescimento de 5,6%. Na mesma linha, o fluxo de visitantes em Shopping Centers no geral, aumentou em 12,9%, em média, em 2021 na mesma base de comparação. O fôlego no último mês do ano, no entanto, não garantiu recuperação da normalidade, o varejo em lojas de shopping ainda recebeu, em média, 40% menos visitantes em 2021 do que em 2019, período pré-pandemia.

O mapeamento também apresenta recortes regionais e por segmento. Na análise regional, a circulação de pessoas em lojas físicas recuou 6,2%, apenas na região Sul o crescimento no fluxo de visitação foi positivo (4,1%), sendo, onde houve maior impulso nas lojas de shopping (68,0%). Na leitura por segmento, vestuário destacou-se de forma positiva em dezembro, com avanço na visitação a estabelecimentos de moda (25,1%) e dos calçados (9,7%), na comparação com o mesmo mês de 2021, seguidos pelo segmento de beleza (9,4%). Esses segmentos são bastante procurados no período natalino. Em 2021, ano apenas ótica apresenta crescimento (2,0%), com destaque negativo para lojas de departamento (-25,6%).

O estudo ainda reúne informações específicas do mercado de shopping centers, como faturamento, quantidade de centros de compras e de lojas, geração de empregos, entre outros indicadores. O objetivo é, a partir do cruzamento destes dados, oferecer insights para os varejistas apoiarem suas estratégias de negócio.

“Enquanto que em 2020 observamos a retomada das compras presenciais em estabelecimentos sem aglomeração, agora, com o avanço da vacinação, o shopping ganhou força como importante opção de lazer. Sem esquecer da digitalização do consumidor, que cada vez mais cresce como forma de decisão de compra. Terão vantagem as empresas que interagirem com seus clientes usando as ferramentas do mundo digital. ”, afirma Eduardo Terra, presidente da SBVC.

“Percebe-se que há uma desaceleração constante na queda enfrentada pelo índice desde junho. Ainda que haja declínio, notado principalmente em relação às lojas situadas na rua, há crescimento em vendas, o que mostra que a taxa de conversão aumenta. Isso é um sinal de que o consumidor se mostra muito mais decidido a comprar ao escolher fazer isso numa loja física. É momento então de elevar cada vez mais a experiência para trabalhar o engajamento na jornada e, logo, aumentar o ticket médio”, comenta Flávia Pini, sócia da HiPartners Capital & Work.