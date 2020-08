2020. Pedestres somam 46 mil indenizações pagas pelo DPVAT

No dia 8 de agosto é comemorado o Dia Internacional do Pedestre, uma oportunidade para lembrar que o respeito às leis de trânsito também protege quem circula a pé pelas ruas. De janeiro a junho deste ano, 46.343 indenizações do Seguro DPVAT foram pagas a pedestres. O número representa 29% do total de benefícios concedidos no país.

De acordo com os dados da Seguradora Líder, administradora do Seguro DPVAT, entre os casos, 79% dos pagamentos (36.472) foram para vítimas que ficaram com algum tipo de invalidez permanente. Outros 4,6 mil foram por morte. Os pedestres são o segundo tipo de vítima que mais recebe o benefício por acidentes de trânsito, ficando atrás dos motoristas.

Além disso, a motocicleta foi responsável pela maioria das ocorrências que tiveram pedestres como vítimas (29.574). Já os automóveis correspondem a 28% (12.792). Quanto à faixa etária, o grupo mais atingido é o que tem entre 25 e 44 anos, com 42% do total de indenizações.

Entre os estados, a maior incidência de indenizações no primeiro semestre do ano está em Minas Gerais (5.045). Em seguida aparecem São Paulo (4.836), Mato Grosso (4.160) e Santa Catarina (2.980).

Vale ressaltar que os dados de pagamento das indenizações do Seguro DPVAT retratam a realidade de acidentes em 2020 e em anos anteriores, já que levam em consideração o prazo de três anos para que o beneficiário faça o pedido.

Mais rapidez na liberação de indenizações

Os últimos dados do Seguro DPVAT do mês de julho mostram que 56% do total de indenizações solicitadas do Seguro DPVAT foram pagas em até dez dias. O tempo, contado a partir do momento de entrega da documentação até a efetivação do pagamento, apresenta um cenário de celeridade bem inferior aos 30 dias determinados por lei.

A melhoria é resultado das ações da Seguradora Líder, administradora do consórcio que gere o Seguro. Com foco no aperfeiçoamento da jornada do cliente, a companhia simplificou documentos e processos para dar entrada no benefício; lançou, em dezembro de 2019, o projeto de análise médica domiciliar para atender pessoas que precisem passar por análises presenciais, mas não tenham condições de se deslocar por conta do acidente; e disponibilizou um site para envio de documentos pendentes.

Neste período de distanciamento social, a Seguradora Líder disponibiliza canais para que as vítimas deem entrada no Seguro DPVAT sem sair de casa, como a central de atendimento telefônica – por meio dos telefones 4020-1596, para capitais e regiões metropolitanas, e 0800 022 12 04, para outras regiões -, além do aplicativo “Seguro DPVAT” disponível para download na Apple Store ou Google Play. O aplicativo já apresentou um crescimento de 22% no volume de solicitações desde o início da pandemia da Covid-19 e, até a primeira quinzena de julho, registrou mais de 156 mil downloads e mais de 11 mil pedidos de indenização.

Sobre o Seguro DPVAT

O DPVAT é um seguro obrigatório de caráter social que protege os mais de 210 milhões de brasileiros em casos de acidentes de trânsito, sem apuração da culpa. Ele pode ser destinado a qualquer cidadão acidentado em território nacional, seja motorista, passageiro ou pedestre, e oferece três tipos de coberturas: morte (valor de R$13.500), invalidez permanente (de R$135 a R$13.500) e reembolso de despesas médicas e suplementares (até R$2.700). A proteção é assegurada por um período de até três anos.