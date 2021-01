Doação de Sangue acontece nesta terça em S.Bárbara

Salve vidas. Nesta terça-feira (12), das 9 às 12 horas, acontece a primeira Campanha de Doação de Sangue de 2021 em Santa Bárbara d’Oeste, no Lions Clube Centro (Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce).

Para doar é obrigatória a apresentação de um documento com foto e também estar dentro dos requisitos. Não devem comparecer doadores que apresentem algum sintoma de gripe ou resfriado e não é permitido levar crianças ou acompanhantes.

A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, e Hemocentro da Unicamp, com o apoio dos Lions Clubes Santa Bárbara d’Oeste Centro e Pérola e Pastoral da Saúde Santa Bárbara d’Oeste.

Requisitos:

Para doar sangue basta ser saudável, ter entre 16 e 69 anos (serão aceitos candidatos à doação de sangue com idade de 16 e 17 anos, com o consentimento formal e presencial do responsável legal) e pesar mais de 50 kg, não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis ou transmitidas pelo sangue, não fumar duas horas antes ou após a doação e não estar em jejum, além de evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação.

Não podem doar pessoas que tiveram diagnóstico de hepatite após os 10 anos de idade, mulheres grávidas ou amamentando, pessoas que estão expostas a doenças transmissíveis pelo sangue como AIDS, hepatite, sífilis e doença de chagas, pessoas que tenham feito endoscopia há menos de seis meses, tatuagem ou piercing há menos de 12 meses e pessoas que tiveram relacionamento sexual com parceiro desconhecido ou eventual sem uso de preservativos.

Serviço:

Campanha de Doação de Sangue

Terça-feira (12), das 9 horas às 12 horas

Lions Clube Centro

Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce | Santa Bárbara d’Oeste/SP