O presidente da Câmara de Sumaré, Willian Souza (PT) falou à TVNM do seu alinhamento com o prefeito da cidade, Luiz Dalben, dificuldades que deve enfrentar ao longo do biênio, o que espera dos próximos dois anos e da pandemia.

Willian foi reeleito vereador como o mais votado da cidade e reeleito presidente da Câmara por unanimidade.