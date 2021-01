Preso tentando furtar objetos em carro

Na madrugada desta terça-feira, durante patrulhamento da Guarda Municipal, os policiais

observaram um veículo Apolo estacionado em local ermo e com a porta do passageiro aberta.

Ao se aproximar para averiguação, foi observado um homem no interior do veículo e o vidro lateral traseiro quebrado. Após abordagem, foi localizado dentro de uma bolsa, uma faca artesanal.

Ao ser indagado sobre o alicate que se encontrava sobre o banco do passageiro, um paquímetro no assoalho e os danos no veículo, o indivíduo confessou que é viciado em drogas e que viu o veículo estacionado e resolveu arrombar o mesmo para subtrair pertences de seu interior e trocar por pedras de crack.

Diante os fatos, o mesmo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para cadeia pública, onde aguardará audiência de custódia.