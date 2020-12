Menina de 12 anos morre após tiro acidental de irmão

Uma menina de 12 anos morreu após ser baleada de forma acidental pelo irmão na madrugada deste Natal em Santa Bárbara d’Oeste. O caso, que foi atendido pela Guarda Municipal, aconteceu por volta das 3:20 na casa onde eles moravam.

Os GMs foram chamados para a Rua Curitiba Cidade Nova no caso registrado como Homicídio Culposo.

Após chegar informação a equipe tática de que uma criança teria dado entrada baleada pelo pronto socorro Dr Afonso Ramos eles foram até o local e informados do óbito da menina de apenas 12 anos de idade.

A mãe informou que houve um tumulto em sua casa não sabendo informar a motivação nem quem seria o autor do disparo. Já no local dos fatos não foi localizado o armamento, diante da informação de que o pai da menina A. 35 anos estava no local e após deixa lá no pronto Socorro deixou o local em um veículo Focus em alta velocidade foi então intensificado o patrulhamento com vistas quando o mesmo retornou ao PS com as mãos machucadas momento em que seu filho também chegou ao local com escoriações no rosto informando que teria sido agredido por seu pai.

Após alguns minutos de diálogo o irmão da vítima V. 18 anos de idade acabou confessando que pegou a arma no porta malas no carro de seu pai vindo a efetuar um disparo acidental acertando o coração de sua irma , após esse relato a Mãe da vítima E. 36 anos assumiu a propriedade da arma não sabendo informar quem teria retirado a arma da residência após o disparo.

Todos foram encaminhadas ao plantão policial onde V. Foi indiciado por homicídio culposo e E. Indiciada pela posse da arma , no entanto foi arbitrado fiança no Valor de R$ 5 mil reais para cada um deles sendo pago pelo pai da vítima e ambas as partes foram liberadas.