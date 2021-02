1º suplente de vereador em Nova Odessa ‘troca de lado’

Aparentemente sem espaço nos planos do PSDB em Nova Odessa, o 1º suplente de vereador pelo partido, Rodinei Aparecido Rodrigues (o Lico) é a primeira grande aquisição política do prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD). E, portanto, a maior perda inicial do grupo tucano, que não conseguiu eleger o sucessor de Bill Vieira de Souza (PSDB), Dr. Lourenço.

Lico é muito ligado ao ex-vereador por três mandatos e presidente da Câmara em duas oportunidades, Vagner Barilon, que concorreu a vice-prefeito na chapa do PSDB em 2020. Barilon chegou a ter divergências públicas com o comando do próprio grupo em 2019, mas depois a situação foi contornada e houve a escolha pelo então parlamentar para concorrer.

Lico assume cargo comissionado na Coden Ambiental, a concessionária de água, esgoto e manejo de resíduos sólidos. Inclusive foi apresentado ao novo diretor-presidente da companhia, Elsio Boccaletto, recentemente nomeado pelo novo prefeito junto dos demais dirigentes da empresa de economia mista.

Leitinho tem destacado o caráter técnico de seus comissionados e nomeou bem menos pessoas que o antecessor. Mas, evidentemente, precisa também de força política para tentar reverter a maioria opositora no Legislativo – seis de nove vereadores – para a eleição de 2024, na qual provavelmente tentará o 2º mandato à frente do Executivo.