‘1º Outlet Nova Odessa’ dias 9 e 10 em parceria com ACINO

Vem aí o “1º Outlet Nova Odessa”. O evento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, em parceria com a ACINO (Associação Comercial e Industrial), acontece nos próximos dias 09 e 10 de março e prevê um verdadeiro “bota fora”. Será uma oportunidade para os consumidores da cidade e da região comprarem produtos a preços mais barato que nos estabelecimentos comerciais.

Para tanto, essa sensacional queima de estoque dos lojistas participantes, bem como de serviços por parte dos profissionais liberais, vai acontecer no já conhecido espaço da feira de sábado, na Rua Anchieta, das 16h às 22h. O evento não tem custo aos participantes. A única exigência é que precisam ter CNPJ no município. As inscrições devem ser feitas nesta quinta-feira, dia 03/03, às 14h, no Posto do Sebrae Aqui.

Para o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, essa é mais uma ação que a atual gestão promove visando fomentar as vendas e alavancar a Economia da cidade, ajudando o empresário, o comerciante e o prestador de serviços locais a retomar o volume de vendas que tinham antes da pandemia.

“Esse é o nosso papel, é o papel da nossa Administração Municipal, que é promover o incentivo à atividade econômica, gerando emprego, renda e arrecadação de impostos, que são revertidos em melhorias para a população. E o empresário de Nova Odessa sabe que pode contar com a nossa gestão”, afirmou o chefe do Executivo, que agradeceu à essa importante parceria com a Associação.

O “1º Outlet Nova Odessa” é mais que uma feira especial e deve contar com 36 expositores de todos os segmentos da economia local. A ocasião terá, inclusive, praça de alimentação nas laterais, que receberá cobertura de um dos prestadores de serviços e parceiro já confirmado, a provedora Click Net.

“Nossa intenção é fomentar as vendas, beneficiando tanto os lojistas quanto os profissionais de serviços, e ao mesmo tempo garantir preços especiais à população. Aquele que deseja expor e comercializar seu produto ou serviço, essa é a ocasião para explorar seus negócios. Os empresários interessados em participar do “1º Outlet Nova Odessa” devem se inscrever neste dia 03 de março no Sebrae Aqui, que funciona no mesmo prédio da ACINO”, disse o secretário municipal de Desenvolvimento, Rafael Brocchi.

A presidente da ACINO, Juçara Rosolen, reforçou o convite aos empreendedores para que participem, expondo e vendendo seus produtos e serviços. “Queremos novamente convidar os empresários e profissionais liberais que desejam participar do nosso 1º Outlet, um evento totalmente gratuito, que só visa ajudar a nossa classe empresarial a vender seus produtos e serviços e ao mesmo tempo a nossa população a adquirir produtos e serviços com qualidade e a preços excelentes. Não perca essa oportunidade e faça sua inscrição nesta quinta-feira na Associação”, comentou.

A participação da classe empresarial da cidade é gratuita, assim como a entrada da população ao “1º Outlet Nova Odessa”. “Precisamos ajudar nossos empresários a alavancar as vendas, pois todos sabem que eles passaram por um período difícil, por causa da pandemia. Reforçamos que o nosso intuito é que os lojistas ou profissionais liberais vendam seus produtos ou serviços mais baratos e os moradores possam adquiri-los com melhor preço, diferentemente do estabelecimento comercial. No caso do lojista, por exemplo, ele pode fazer uma queima de estoque; já o prestador de serviços possa oferecer descontos especiais aos clientes”, concluiu o secretário de Desenvolvimento.

A reunião para definição da liberação do box com a Prefeitura é nesta quinta-feira, dia 03/03, às 14h, na Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa, que está localizada na Rua 15 de Novembro, nº 685, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3484-1550 ou pelo WhatsApp (19) 99660-3170.