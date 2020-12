1º Festival de Cinema Russo – Russian Film Festival

Produzido pela ROSKINO – organização promotora de conteúdos russos em todo o mundo – com apoio do Ministério da Cultura Russa, o 1º Festival de Cinema Russo apresenta produções de destaque do país em sua programação: O Texto, de Klim Shipenko; O Francês, de Andrei Smirnov; O Coração do Mundo, Natalia Meshchaninova; e O Homem Que Surpreendeu A Todos, de Natasha Merkulova , Aleksey Chupov.

O Brasil é considerado um dos mercados em maior perspectiva para o conteúdo russo, já que figura dentre o TOP 10 do mercado externo, no que diz respeito às bilheterias dos filmes russos entre 2014 a 2019. Em 2019, sete filmes russos foram lançados no Brasil e os números recentes de bilheteria mostram que os gêneros mais populares dos filmes russos no Brasil são filmes de animação, terror, drama e ficção científica.

Sobre a ROSKINO

A Roskino é a única instituição estatal encarregada de promover o cinema russo em todo o mundo. Fundada em 1924, a Roskino celebrou ano passado seu 95º aniversário e, desde sua criação, oferece aos cineastas russos a oportunidade de se integrarem ao mercado global.

O objetivo principal da ROSKINO é desenvolver sistemas eficazes para apoiar o conteúdo russo em países estrangeiros, para facilitar relacionamentos duradouros com parceiros em todo o mundo, promovendo a Rússia como um parceiro sólido para cooperação e coprodução internacional.

A Roskino promove filmes russos para mercados globais em eventos como AFM em Los Angeles, EFM em Berlim, Marché du film, MipTV e MipCOM em Cannes, FILMART em Hong Kong, festivais internacionais de cinema em Cannes, Veneza, Berlim, Toronto, Londres, e nas premiações do Oscar®, Globo de Ouro® e European Film Awards. A empresa também apoia a distribuição de conteúdo russo e ajuda a atrair investidores e parceiros interessados ??na coprodução com a Rússia.

Um dos projetos mais notáveis ??da ROSKINO é o DOORS International Travelling Film Market, através do qual a empresa apresenta novos filmes russos aos mercados globais.

Arritmia (Arrythmia)

Drama, 2017, 116 min

Direção: Boris Khlebnikov

Elenco Principal: Irina Gorbacheva, Alexander Yatsenko

Sinopse: Oleg é um jovem paramédico talentoso. Sua esposa Katya trabalha como médica no pronto socorro do hospital. Ela ama Oleg, mas está farta dele se importar mais com os pacientes do que com ela. O novo chefe de Oleg é um gerente impiedoso, que pretende implementar novas regras rígidas. Oleg não se importa com as formalidades, apenas tenta salvar o máximo de vidas. Tal atitude afeta suas relações com o novo chefe. A crise no trabalho coincide com a crise na vida pessoal. Oleg e Katya precisam encontrar algum

vínculo que os manterá juntos entre toda essa confusão com pacientes, problemas com álcool e perturbações no sistema de saúde.

52º Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary: Melhor Ator (Alexander Yatsenko);

Festival de Cinema de Minsk: Melhor Atriz (Irina Gorbacheva);

Festival de Cinema de Trieste 2018: Melhor Filme;

Festival Internacional de Cinema de Toronto 2017: Programa Mundial contemporâneo de cinema);

Kinotavr Open Russian Film Festival 2017: Grand Prix, Melhor Ator (Alexander Yatsenko).

Bolshoi (The Bolshoi)

Drama, 2016, 132 min.

Direção: Valery Todorovsky

Elenco Principal: Margarita Simonova, Anna Isaeva, Alisa Freindlich

Sinopse: Oriunda de uma pequena cidade mineradora, a jovem e excepcionalmente talentosa dançarina Yulia Olshanskaya tira a sorte grande: o ex-bailarino Pototsky a descobre e prevê um futuro brilhante para ela como bailarina, digna do palco principal do país. No entanto, mesmo os diamantes mais incríveis precisam ser lapidados, e o caminho para Yulia ao lendário palco do Teatro Bolshoi passa por uma escola de balé, onde a resiliente provinciana fica sob a tutela de uma professora ainda mais obstinada. A carreira de primeira bailarina requer uma incrível abnegação, e Yulia entenderá que o grande balé não se resume apenas aos tutus brancos, teatros deslumbrantes e sapatilhas de ponta. Mas nenhum obstáculo impede quem sonha grande.

O Coração do Mundo (Core of the World)

Drama, 2018, 124 min

Direção: Natalia Meshchaninova

Elenco Principal: Stepan Devonin, Yana Sekste

Sinopse: Egor trabalha como veterinário em uma escola de treinamento de cães de caça, no meio do nada. Raposas, cervos, texugos e cachorros são sua vida dele. Egor mora em uma extensão adjacente à casa do chefe, curando animais, limpando gaiolas, monitorando os funcionários, atendendo clientes e seus cães. Ele se sente mais à vontade com os animais do que com pessoas e aceita qualquer tarefa apenas para entrar no círculo de pessoas próximas ao dono da escola, Nikolai Ivanovitch, e seus parentes. Egor quer algo quase impossível: fazer parte dessa família.

Kinotavr Open Russian Film Festival 2018: Grand Prix;

Russian Guild of Film Critics: Melhor Ator Coadjuvante (Dmitriy Podnozov);

Festival de Cinema de San Sebastian 2018: Indicado ao Prêmio Novos Diretores;

Festival Internacional de Cinema de Toronto 2018 (TIFF): Programa do Cinema Mundial Contemporâneo.

O Homem que Surpreendeu a Todos (The Man Who Surprised Everyone)

Drama, 2018, 104 min.

Direção: Natasha Merkulova , Aleksey Chupov

Elenco Principal: Evgeniy Tsyganov, Natalya Kudryashova

Sinopse: Egor é um guarda-florestal destemido da taiga siberiana. Ele é um maravilhoso pai de família, respeitado por seus conterrâneos. Mas um dia, Egor descobre que tem uma doença mortal e que nenhum medicamento tradicional, nem a magia xamânica podem salvá-lo. Egor decide lutar contra a doença de uma forma incomum, tentando se tornar uma outra pessoa para enganar a morte. Sua família e seus conhecidos devem se acostumar-se com sua nova personalidade.

75º Festival Internacional de Cinema de Veneza: Melhor Atriz (Natalya Kudryashova)

O Texto (Text)

Drama/Suspense, 2019, 132 min.

Direção: Klim Shipenko

Elenco Principal: Alexander Petrov, Kristina Asmus, Ivan Yankovskiy

Sinopse: Baseado no best-seller de Dmitry Glukhovsky, o filme conta a história de Ilya Goryunov, um rapaz de 27 anos, que durante toda a sua estadia em um presídio sonha em se encontrar com o homem culpado por sua prisão, um jovem oficial do Serviço Federal de Controle de Drogas, Pyotr Khazin. Ilya também espera encontrar sua mãe, a namorada e o melhor amigo esperando por ele em casa, porém, ao ganhar sua liberdade, ele descobre que a antiga vida, pela qual ansiava, está arruinada e é impossível voltar a ela. O encontro com Pyotr acontece e Ilya, em um descuido do oficial, consegue acessar os dados de seu telefone – todas as fotos e vídeos, correspondências com seus pais e com a namorada, Nina, e estranhas negociações com seus colegas. Ilya então se faz passar por Pyotr e as consequências são inimagináveis.

Vamos nos Divorciar (Another Woman)

Comédia / Romance, 2019, 92 min.

Direção: Anna Parmas

Elenco Principal: Anna Mikhalkova, Anton Filipenko, Svetlana Kamynina

Sinopse: Masha, médica ginecologista, é tão focada em seu trabalho que não percebe que está prestes a ser abandonada pelo marido. Porém, acostumada a conseguir o que quer, Masha começa a lutar para reconquistar seu marido infiel, Misha. Ela não está pronta para simplesmente perdê-lo para uma personal trainer, Oksana, que tem pouco mais de vinte anos. A seu favor, Masha tem uma rica experiência de vida e seus dois filhos pequenos. Nesta situação, ela está pronta para usar todo o seu “arsenal de combate”, que inclui forças sobrenaturais.

O Francês (A Frenchman)

Drama histórico, 2019, 128 min.

Direção: Andrei Smirnov

Elenco Principal: Anton Rival, Evguenya Obraztsova, Aleksandr Baluev

Sinopse: Em 1957, o estudante francês Pierre Durand vai a Moscou para um estágio na Universidade Estatal. Lá ele conhece Kira Galkina, bailarina do Teatro Bolshoi, e o fotógrafo

Valera Uspensky. Graças a seus novos conhecidos, Pierre mergulha nas vidas culturais de Moscou, a oficial e também a underground. Neste ano em Moscou, Pierre vive uma vida inteira, completamente diferente de tudo que ele conhecia. Mas o estágio e o envolvimento em vários aspectos da vida do povo soviético não são os únicos objetivos de Pierre. Ele procura por seu pai, um oficial do exército branco, Tatishchev, que foi preso no final dos anos 30.

Festival Internacional de Cinema de Roterdã 2020.

O Reino Gelado: Terra dos Espelhos (The Snow Queen: Mirrorlands)

Animação, 2018, 80 min.

Direção: Alexey Tsitsilin, Robert Lence

Sinopse: O rei correu o risco de perder sua família pelas ações malignas da Rainha da Neve. Quando ele encontra uma forma de acabar com a magia do mundo, todas as criaturas com poderes mágicos são banidas para a “Terra dos Espelhos”. Somente uma pessoa pode

manter os seres mágicos no mundo e impedir que fiquem presos para sempre. O desenho ficou entre as 3 melhores bilheterias mundiais de um filme russo em 2019.

SERVIÇO:

FESTIVAL DE CINEMA RUSSO/ RUSSIAN FILM FESTIVAL

DE 10 a 30 DE DEZEMBRO – Spcine Play

Exibições Gratuitas