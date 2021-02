1º Festival de Artes Santa Bárbara seleciona artistas e artesãos

O 1º Festival de Artes Santa Bárbara (FASB) seleciona artistas e artesãos de Santa Bárbara d’Oeste e região. Idealizado por Rosy Jesus Vaz, produzido por João Marcelo Hansser e contemplado pela Lei Aldir Blanc, o Festival acontecerá nos dias 26 e 27 de março, reunindo obras de pinturas, fotografia, escultura, instalação, performance, arte têxtil, colagem, grafiti e audiovisual. As inscrições seguem até 05 de março, por meio do link: https://forms.gle/5ivgWa3yP9A3G32R6.

O Festival busca difundir a arte em suas várias possibilidades, proporcionando ao artista local e de outras cidades a representação de suas obras para diferentes públicos, além de aprofundar o conhecimento por meio de vivências artísticas entre os selecionados.

Serão selecionadas cerca de 70 obras, com o objetivo de respeitar os espaços da cidade e trazer uma exposição com abrangência qualitativa. A exposição do FASB será montada com as obras selecionadas mediante banca de jurados e permanecerá por 30 dias em exposição aberta ao público, evidenciando artistas e fidelizando um evento artístico e histórico para Santa Bárbara d’Oeste.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 98810.8509 e (19) 99601.7169. O projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.