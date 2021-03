1º Drive-Thru Solidário’ de 2021 acontece neste sábado

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Fundo Social de Solidariedade, realiza neste sábado (06/03), das 9h às 13h, o “1º Drive-Thru Solidário” de 2021 para arrecadação de alimentos, produtos de higiene, roupas e calçados.

De acordo com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Juçara Rosolen, todos os produtos que forem doados serão revertidos em prol das famílias carentes do município cadastrados pelos programas sociais do município. “Estamos vivendo o pior momento da pandemia do novo coronavírus e quem mais sobre são as famílias de baixa renda, que acabam perdendo seu emprego e, consequentemente, começam a passar dificuldade, em especial, em relação a alimentação. Foi pensando nessas famílias que conversei com o prefeito Cláudio José Schooder (Leitinho) para que pudéssemos realizar esse primeiro Drive-Thru Solidário para que a sociedade novaodessense pudesse contribuir com essa nobre causa e que sem dúvida fará diferença na vida de muitas famílias”, destacou Juçara.

O ponto de arrecadação do 1º Drive-Thru Solidário será montado no estacionamento do Paço Municipal (que fica na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro).

Para segurança de todos os envolvidos, haverá um rígido protocolo sanitário e “rodízio” de voluntários no trabalho de recebimento das doações. De acordo com a presidente do Fundo Social, não haverá necessidade sequer de a pessoa descer do veículo para realizar a doação. O Lions Clube de Nova Odessa também apoia a iniciativa e participará da arrecadação com voluntários.

“O povo de Nova Odessa é solidário e tenho certeza que faremos um belíssimo evento em benefício daqueles que mais precisam”, declarou Juçara.

O 1º Drive-Thru Solidário seguirá todos os protocolos sanitários de segurança. Para isso, todos os servidores que forem participar da atividade utilizarão EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). “Eu faço um apelo para quem puder: neste sábado participe e nos ajude com doações. Esse alimentos e produtos de limpeza e higiene pessoal serão entregues, por meio do cadastro da Promoção Social, para as famílias de Nova Odessa em situação comprovada de vulnerabilidade social em meio à pandemia de coronavírus. Teremos equipes protegidas para receber as doações e quem vier, não vai precisar descer do seu veículo para fazer a entrega, já que vamos trabalhar no sistema drive-thru. Mais do que nunca, o momento é de solidariedade e a população de Nova Odessa já demonstrou inúmeras vezes que é muito solidária. Conto com o apoio de todos”, completou a presidente do Fundo Social.

Mais informações sobre o 1º Drive-Thru Solidário de Nova Odessa podem ser obtidas pelo telefone (19) 3476-6053. “O povo de Nova Odessa vai novamente mostrar sua solidariedade com aqueles que mais precisam”, comentou o prefeito Leitinho.

Paralelamente à organização do Drive-Thru Solidário, nos dois primeiros meses deste ano, a Prefeitura de Nova Odessa já realizou a entrega de 750 cestas básicas para famílias cadastradas pelo Setor de Promoção Social e que se encontram em situação de vulnerabilidade por conta da pandemia de Covid-19. As distribuições aconteceram em três diferentes datas no Clube da Melhor Idade.

A cesta básica distribuída pela Prefeitura de Nova Odessa contava com cinco quilos de arroz, dois de feijão, açúcar, trigo, sal, fubá, leite instantâneo, biscoito, extrato de tomate, macarrão, café e gelatina. A meta da Prefeitura é continuar oferecendo, nos próximos meses de pandemia, essa ajuda alimentar para as famílias mais necessitadas, trazendo segurança alimentar para os mais carentes.

As famílias que precisam e que não estão cadastradas podem procurar o Departamento de Promoção Social na Rua Anchieta, nº 130, no Centro, onde serão atendidas pelo Serviço de Assistência Social da Prefeitura de Nova Odessa. Mais informações podem ser obtidas pelos interessados através do telefone (19) 3476-1358.