1º de fevereiro é dia de mudar a sua senha

Todos sabem que o dia 1º de fevereiro é o Dia Mundial de Mudar sua Senha – e se você não sabia, agora tá por dentro! É uma data importante pois com mais de 80% da população vivendo em domicílios com acesso à internet, muitos pelo isolamento social da COVID-19, é normal que toda a nossa vida esteja em aplicativos e programas. O Brasil é um dos campeões de golpes cibernéticos como phishing, que é quando bandidos tentam roubar senhas, dados e informações com links falsos.

Entendeu o motivo da data? É para criar consciência sobre a segurança dos dados.

A KAKOI Comunicação entende que todas as senhas são importantes e é por isso que zela tanto pela segurança das senhas de seus clientes – e por este motivo estamos na campanha por uma senha melhor.

Não repita combinações e use gerenciadores

Senhas fracas ainda são um dos principais problemas de segurança na internet. Evite usar informações pessoais, como nome completo, data de aniversário ou número de telefone. “Pessoas ainda usam as mesmas senhas com diferentes combinações e isso facilita o ‘trabalho’ dos bandidos. Os hackers sabem perfeitamente disso. Usar gerenciadores de senhas ou softwares criptografados que armazenam códigos distintos para cada site acessado é a melhor solução, como é o caso do Clipperz. Com essa atitude, você só precisa lembrar de uma senha para ter acesso a todas” explica Aroldo Glomb, jornalista e responsável pelo conteúdo de diversos sites da KAKOI Comunicação.

Compras online

Agora vamos falar sobre vendas online. Sabemos que mais da metade das transações bancárias já são feitas por meios digitais, como celular ou computador, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN). Evita filas, aglomerações e é mais cômodo, porém, 70% das fraudes em transações bancárias acontece pela captura de dados pessoais. Por isso, pagar contas apenas via aplicativos oficiais é chave de segurança:

“Usar cartão virtual evita que os sites guardem as informações do cartão. Fazer as transações do mês sempre na mesma data ajuda, pois a operação será executada como está prevista e o valor cobrado será sempre o mesmo. Facilita para detectar possíveis fraudes”.

Apps que utilizam criptografia de ponta a ponta também garantem que apenas quem envia a mensagem e quem recebe terá acesso ao conteúdo!



Atualize os sistemas

Os sistemas operacionais de computadores e smartphones, assim como programas e aplicativos, precisam ser atualizados. Todos os dias os hackers atuam para furar este bloqueio, por isso, tenha atenção redobrada para não ter dados roubados com atualizações constantes: ” Todos os sistemas operacionais de computadores e smartphones têm essa opção, É uma facilidade e tanto, pois normalmente nos esquecemos dessa atualização se deixarmos manualmente” completa Glomb.

Nada de usar 123#admin, pessoal!