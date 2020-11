Veja a programação do cinema Tivoli Shopping

PROGRAMAÇÃO MOVIECOM – SANTA BARBARA DO OESTE DE 19/11/2020 a 25/11/20

TIVOLI 1 – CONVENÇÃO DAS BRUXAS – DUB (WARNER)Aventura – Dublado – 10 Anos – Duração: 106min.O remake de Convenção das Bruxas, clássico de fantasia dos anos 1990, acompanha um garoto de sete anos que se depara com uma conferência de bruxas em um hotel. Lá, ele acaba descobrindo que um grupo de bruxas está fazendo uma convenção, pretendendo transformar todas as crianças do mundo em ratos. Baseado no livro infantil homônimo de Roald Dahl.

Sáb., Dom., Feriado: 14h15 – 16h40 – 19h10 – 21h40Qui., Seg., Ter., Qua.: 16h40 – 19h10

Qui., Seg., Ter., Qua.: 21h40

TIVOLI 2 – DESTRUIÇÃO FINAL (DUB) O ÚLTIMO REFÚGIO (DIAMOND FILMS)Ação / Suspense – Dublado – 14 Anos – Duração: 119min.John Garrity, um pai de família, sua esposa Allison e seu filho, embarcam numa perigosa jornada depois que uma tempestade de meteoros atinge a Terra. Para fugir do apocalipse e encontrar o único refúgio que restará da destruição, eles precisam lutar e se manter unidos. Por entre cidades em chamas, conflitos entre as pessoas, tiros e saques, a família experimentará o pior e o melhor que a humanidade pode oferecer.

Sáb., Dom., Feriado: 16h10 – 18h45 – 21h20Qui., Seg., Ter., Qua.: 16h10 – 18h45

Qui., Seg., Ter., Qua.: 21h20

TIVOLI 2 – SCOOBY ! O FILME – DUB (WARNER)Animação – Dublado – Livre – Duração: 95min.SCOOBY! O Filme é uma história de origem dos famosos personagens da série animada da HannaBarbera. Salsicha e Scooby tem uma conexão instantânea envolvendo comida em seu primeiro encontro, e logo se unem aos jovens detetives Fred, Velma e Daphne para formar a Mistério S/A. Só que, após resolver centenas de casos, eles encontram o desafio de impedir o “apocãolipse”, que virá quando o fantasma do cão Cerberus for liberado no mundo.

Sáb., Dom., Feriado: 14h00

TIVOLI 3 – JOVENS BRUXAS – NOVA IRMANDADE – DUB (COLUMBIA PICTURES)Suspense – Dublado – 12 Anos – Duração: 95min.Jovens Bruxas – Nova Irmandade acompanha um quarteto eclético de bruxas aprendizes e adolescentes que acabam recebendo muito mais do que conseguem lidar enquanto tentavam entender sobre seus novos poderes e seu vínculo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h10Sáb., Dom., Feriado: 17h10

Sáb., Dom., Feriado: 14h30

TIVOLI 3 – O 3º ANDAR (DUB) TERROR NA RUA MALASAÑA (PARIS FILMS)Terror – Dublado – 14 Anos – Duração: 106min.Inspirado em eventos reais ocorridos na década de 70, o filme retrata uma família que vai para a grande cidade de Malasaña viver um sonho e se depara com seus piores pesadelos em um apartamentodominado por uma força sobrenatural.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h20 – 21h50Sáb., Dom., Feriado: 19h20 – 21h5

TIVOLI 4 – OS NOVOS MUTANTES – DUB (DISNEY)Suspense/Ficção Científica – Dublado – 14 Anos – Duração: 94min.Cinco jovens mutantes (Maisie Williams, Blu Hunt, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton e Henry Zaga)descobrem o alcance de seus poderes e lidam com traumas do passado. No entanto, eles são mantidos presos contra a vontade em uma instituição controlada pela Dr. Cecilia Reyes (Alice Braga). Enquanto a médica promete controlar as habilidades do grupo, nada é o que parece.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h00 – 21h30Sáb., Dom., Feriado: 16h00 – 21h30

TIVOLI 4 – TENET – DUB (WARNER)Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 150min.Tenet é a única palavra que poderá ajudar o Protagonista (John David Washington) a lutar por sua sobrevivência nesta missão no mundo da espionagem internacional, que revelará algo além do tempo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h20Sáb., Dom., Feriado: 18h20