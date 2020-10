Veja a programação do cinema Tivoli Shopping

PROGRAMAÇÃO MOVIECOM – SANTA BARBARA DO OESTE DE 29/10/2020 a 04/11/2020

TIVOLI 1 – TENET – DUB (WARNER)Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 150min.Tenet é a única palavra que poderá ajudar o Protagonista (John David Washington) a lutar por suasobrevivência nesta missão no mundo da espionagem internacional, que revelará algo além do tempo.Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h50 – 19h00Sáb., Dom., Feriado: 15h50 – 19h00

TIVOLI 2 – OS NOVOS MUTANTES – DUB (DISNEY)Suspense/Ficção Científica – Dublado – 14 Anos – Duração: 94min.Cinco jovens mutantes (Maisie Williams, Blu Hunt, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton e Henry Zaga)descobrem o alcance de seus poderes e lidam com traumas do passado. No entanto, eles são mantidospresos contra a vontade em uma instituição controlada pela Dr. Cecilia Reyes (Alice Braga). Enquanto amédica promete controlar as habilidades do grupo, nada é o que parece.Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h00 – 19h10Sáb., Dom., Feriado: 17h00 – 19h10

TIVOLI 2 – COMO CÃES E GATOS 3 (DUB) PELUDOS UNIDOS (WARNER)
Comédia / Aventura – Dublado – Livre – Duração: 90min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h50
Sáb., Dom., Feriado: 14h50

TIVOLI 4 – A ILHA DA FANTASIA – DUB (COLUMBIA PICTURES)Terror – Dublado – 14 Anos – Duração: 110min.Uma ilha mágica no meio do Oceano Pacífico oferece aos seus visitantes a possibilidade de realizar seussonhos e viver aventuras que parecem impossíveis em qualquer outro lugar. Porém, como avisa oanfitrião da ilha, Sr. Roarke (Michael Pena), realizar seus desejos pode não acontecer da maneiraesperada.Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50Sáb., Dom., Feriado: 16h50

TIVOLI 4 – SCOOBY ! O FILME – DUB (WARNER)Animação – Dublado – Livre – Duração: 95min.SCOOBY! O Filme é uma história de origem dos famosos personagens da série animada da HannaBarbera. Salsicha e Scooby tem uma conexão instantânea envolvendo comida em seu primeiro encontro,e logo se unem aos jovens detetives Fred, Velma e Daphne para formar a Mistério S/A. Só que, apósresolver centenas de casos, eles encontram o desafio de impedir o “apocãolipse”, que virá quando ofantasma do cão Cerberus for liberado no mundo.Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h40Sáb., Dom., Feriado: 14h40

