SB: Homem preso por porte ilegal de arma

Na tarde desta segunda-feira, a Polícia Militar prendeu um homem após efetuar disparo dentro de uma residência, no Parque Planalto, em Santa Bárbara d’Oeste.

A equipe foi até o local e após revista no indivíduo, foi localizado um saco plástico com oito munições calibre 380.

De acordo com a testemunha, ocorreu uma discussão entre autor e outras pessoas, momento em que o autor efetuou um disparo e obrigou a testemunha guardar a arma em sua casa.

Com as informações, a equipe deslocou juntamente com o autor até Rua da Lembrança, onde após buscas localizaram uma pistola da marca Taurus, calibre 380, com numeração suprimida.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.