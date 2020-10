Volante Márcio Araújo troca CSA para atuar na Série B pelo Sport

O encerramento do vínculo do experiente Márcio Araújo com o CSA, oficializado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), revelou o futuro do jogador. Já que ele apareceu com a camisa do Sport no registro. Sendo assim, a diretoria do Sport optou por confirmar o reforço.

Com contrato até o ano que vem, Márcio Araújo chega para ser mais uma opção no setor de meio-campo. O própriopresidente do CSA, Rafael Tenório já tinha antecipado que o jogador estava finalizando a sua passagem pela equipe e acertando com o time da Série A.

Em 2020, o jogador vinha jogando como titular do CSA na segunda divisão da competição nacional. Ele também participou de confrontos pelo Campeonato Alagoano e a Copa do Nordeste, contabilizando 14 partidas na temporada.

O último confronto ocorreu no dia 3 de outubro, pela 13ª rodada do Brasileirão. Sem contar com Márcio Araújo no jogo seguinte, o CSA correspondeu ao favoritismo de enfrentar o Figueirense em casa conforme apontado pelos prognósticos esportivos, como dos especialistas do site Esportes Online. O time atuou bem e venceu de maneira convincente por 3 a 0.

Com relação ao novo clube, a diretoria do Sport está adotando uma estratégia de vasculhar o mercado atrás de jogadores que estão atuando em função do pouco tempo para dar ritmo de jogo a novos contratados. Márcio Araújo é o terceiro reforço a pedido de Jair Ventura, que já recebeu o meia Thiago Neves e o volante Marcos Serrato.

Trajetória de Márcio Araújo

Com 36 anos, Marcio Araújo acumula passagens por clubes de expressão no cenário nacional, como o Guarani, a Chapecoense, o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético-MG. Pelo Verdão, ele foi campeão da Copa do Brasil em 2012. O jogador foi revelado pelo Mogi Mirim, ainda em 2002.