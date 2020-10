Adolescente, maconha e mais rodam em ação da Gama

Duas ações da Guarda Municipal de Americana/Gama terminaram com um adolescente, um homem e bastante droga apreendidas na região do bairro Monte Verde e assentamento Milton Santos, zona rural de Americana.

A primeira ação foi na rua dos Catetos, Monte Verde, por volta das 15:30h. Patrulhamento avistou um rapaz no local já conhecido pela venda de drogas e notando aproximação da viatura saiu caminhando onde de pronto abordado e na busca pessoal realizada, encontrado valores em dinheiro e dois eppendorf de cocaína.

Indagado, disse ser adolescente e que as drogas seriam para seu uso pessoal, não sabendo dizer a origem do dinheiro. Iniciado procedimentos de faro com o k9 em um imóvel desabitado ao lado de onde estava o adolescente, o cão fez indicação positiva em um dos cômodos (banheiro) na caixa de descarga.

Ao retirar a tampa do objeto, encontrado uma sacola transparente contendo em seu interior diversas porções “zip lock” de maconha. Já defronte ao imóvel em um sofá, uma balança digital e uma tesoura com vestígios de drogas. Indagado sobre, alegou desconhecer a origem das drogas ora encontradas. Assim, familiares foram comunicados e ocorrência encaminhada a CPJ local deliberando autoridade policial pela apreensão dos objetos, drogas e valores em dinheiro, sendo adolescente entregue ao responsável legal.

Infrator: G.J, 17, ajudante geral

Apreendidos: 1 balança digital 1 tesoura 1 telefone celular R$71,75 em dinheiro 2 eppendorf de cocaína 2 grs 112 porções de maconha 388 grs

O segundo caso da operação saturação pelo bairro Monte Verde, a equipe fazia patrulhamento Tático e recebeu informações de que um homem estaria vendendo drogas livremente. Em diligências realizadas, um rapaz foi avistado, porém evadiu se da equipe não sendo possível abordagem. Após algum tempo, a equipe continuava a operação pelo local, quando recebera nova denúncia de que o indivíduo estaria na residência descrita em tela. No local, equipe em contato com uma pessoa se identificando como pai do rapaz que procuravam, alegou desconhecer o paradeiro do filho, porém liberou a entrada da equipe no imóvel, logrando êxito na localização de porções de maconha. Indagado sobre a procedência das drogas, alegou desconhecer a origem. Assim, equipe conduziu o indivíduo até a unidade de polícia judiciária para apreciação da autoridade policial, deliberando pela apreensão das drogas e após procedimentos cartorários de polícia, o pai figurou como testemunha e seu filho como averiguado para futuras investigações.

Averiguado: L.H.C.S, 20s